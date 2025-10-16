Energia Pulita srl ha vinto la gara per aggiudicarsi il ramo di azienda luce e gas di Europam spa in continuità di servizio per i clienti.

Energia Pulita srl è una joint venture paritetica tra Axpo Italia spa e Canarbino spa di Sarzana,

Europam, gruppo italiano con sede generale a Genova, attivo da oltre 50 anni nella fornitura e commercializzazione di prodotti energetici al consumo e all’ingrosso (benzina, gasolio, oli, lubrificanti e metano) e dei servizi collegati (stazioni di servizio, gas e luce, servizi energia) e riqualificazione energetica ha indetto una gara per la cessione del ramo d’azienda luce e gas, ramo che nel 2024 ha realizzato ricavi per 38 milioni di euro, 21 mln di metri cubi di gas venduti e 41 GWh di energia elettrica venduti. L’ operazione si inserisce nel piano di riequilibrio economico e finanziario della società.

Energia Pulita, in coerenza con la strategia di rafforzamento della propria presenza in tutti i segmenti di mercato e di espansione della propria rete commerciale a livello nazionale e in particolare incrementando la propria presenza in Piemonte e Liguria nel mercato delle forniture di luce e gas, ha partecipato alla gara aggiudicandosi il ramo di azienda di Europam in continuità di servizio per i clienti.

L’acquisizione sarà finalizzata a seguito dell’autorizzazione da parte del tribunale di Genova.