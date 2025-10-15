Domani, giovedì 16 ottobre, si apre al Centro Congressi del Porto Antico di Genova la 17a edizione di Port&ShippingTech, l’evento internazionale dedicato all’innovazione nella portualità e nel trasporto marittimo, organizzato da Clickutility Team.

Tra i momenti centrali del primo giorno il convegno di Assiterminal intitolato “Unire i porti, costruire il futuro”: si tratta di un’occasione unica che riunirà per la prima volta, a porte aperte, quasi tutti presidenti e i commissari delle Autorità di Sistema Portuale italiane. L’appuntamento sarà moderato dalla giornalista Roberta Busatto e vedrà gli interventi di apertura di Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, di Tomaso Cognolato, presidente di Assiterminal, e di Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti. Le conclusioni saranno affidate al viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.

Riunire intorno allo stesso tavolo, in un contesto pubblico, tutti i vertici delle AdSP è un evento raro e rappresenta un segnale concreto di cooperazione e volontà di “fare sistema”. L’obiettivo è instaurare un dialogo aperto e costruttivo per definire regole nazionali più semplici e uniformi e per promuovere strategie condivise.

«Il ruolo che Assiterminal sta consolidando è quello di favorire il dialogo, l’ascolto e la costruzione di proposte condivise per consolidare e sviluppare la portualità italiana – dichiara Tomaso Cognolato, presidente di Assiterminal -. La presenza dei vertici delle AdSP è un segnale forte dell’attenzione che le istituzioni riservano alle imprese terminalistiche e portuali, cuore produttivo del nostro sistema. In quest’ottica Port&ShippingTech si conferma la cornice ideale, vero think tank della portualità e del trasporto marittimo. Era importante che questo confronto avvenisse qui, perché l’obiettivo di ‘unire i porti’ coincide con lo spirito stesso di questa manifestazione».

L’incontro si inserisce nel percorso del Tour dei Porti di Assiterminal che mira a raccogliere esperienze, criticità e proposte direttamente dai territori, trasformandole in strumenti concreti di politica industriale.

La 17^ edizione del convegno internazionale Port&ShippingTech è in programma il 16 e 17 ottobre al Centro Congressi del Porto Antico, nell’ambito della Genoa Shipping Week.

Port&ShippingTech International Conference, parte della Genoa Shipping Week, organizzato da Clickutility Team, è l’appuntamento che in sedici anni ha dimostrato la propria posizione di leadership nel panorama degli appuntamenti internazionali dedicati alla logistica, allo shipping e più in generale allo sviluppo del sistema logistico-portuale. L’evento è dedicato al confronto tra professionisti sulle innovazioni tecnologiche d’avanguardia, orientate a favorire lo sviluppo del sistema logistico e marittimo. Unica nel settore di riferimento, la manifestazione offre due giornate ricche di iniziative focalizzate allo sviluppo del business per le aziende.

