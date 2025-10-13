Baglietto ha venduto la prima unità di T54, che segna il debutto della nuova linea da 54 metri, evoluzione della fortunata serie T52.

La commessa è stata acquisita grazie al supporto di SuperyachtsMonaco, mentre la consulenza tecnica è affidata ad Arrow Monaco, che rappresenterà il cliente in tutte le fasi della costruzione.

Nella nota del cantiere nautico si legge: Il nuovo modello mantiene le linee esterne classiche e slanciate che definiscono l’eleganza senza tempo della gamma disegnata da Francesco Paszkowski Design, mentre la maggiore lunghezza conferisce ulteriore armonia al profilo e alle forme complessive. I volumi sono straordinari e senza pari per uno yacht di queste dimensioni, il più grande yacht da 499 GT sul mercato.

L’area di poppa si sviluppa su tre livelli interconnessi, ora ancora più ampi rispetto al T52, lasciando qui spazio ad un’ampia zona lounge attorno alla piscina a sfioro. Un’area wellness con spa e palestra è direttamente accessibile dalla beach platform.

Questa nuova unità offre anche una importante personalizzazione in questa zona: l’integrazione di una piattaforma a scomparsa laterale per il tender. Questa soluzione tecnica sottolinea la capacità del cantiere di soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti, offrendo prodotti completamente su misura e altamente personalizzati.

Il layout interno introduce diverse novità, in particolare nella suite armatoriale, che è stata ampliata e ora include una veranda privata con vista sul mare.

Le aree tecniche sono state ripensate per consentire al salone principale di aprirsi direttamente sul ponte esterno, grazie a grandi vetrate a tutta altezza che inondano lo spazio di luce naturale.

Anche l’area ospiti è stata migliorata con l’aggiunta di una cabina sul ponte superiore, che mantiene la caratteristica sky lounge apribile su tre lati.

Il sun deck – elemento distintivo di tutti gli yacht Baglietto – è stato ulteriormente ampliato, raggiungendo la superficie di 150 mq.

Lo yacht sarà alimentato da motori Caterpillar C32, che permetteranno una velocità massima di 16 nodi.

La consegna è prevista per il 2027. Una seconda unità è attualmente in costruzione in speculazione, con consegna prevista nel 2028.

«La vendita del primo T54 rappresenta una pietra miliare importante per Baglietto − dichiara Fabio Ermetto, chief commercial officer di Baglietto − questo nuovo modello non solo amplia la nostra fortunata T-Line, ma riflette anche la nostra attenzione all’innovazione e al design orientato al cliente. Siamo orgogliosi di continuare ad offrire yacht che combinano eleganza senza tempo e personalizzazione all’avanguardia».