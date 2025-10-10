Santa Margherita Ligure è stata scelta come set per le riprese di un film americano temporaneamente denominato “Eternity“.

Tra il 14 e il 25 ottobre circa 300 persone tra cast, staff e operatori di ripresa saranno in città, oltre a 500 figuranti circa.

Saranno presenti numerosi mezzi tecnici a supporto delle riprese; mezzi che stazioneranno in apposite aree di sosta.

“Per Santa Margherita − si legge nella nota del Comune − si tratta di una consistente opportunità grazie agli oneri corrisposti dalla produzione, all’indotto commerciale e al ritorno d’immagine, anche interno al mondo del cinema. Tra gli attori annunciati: William H. Macy, Meadow Williams, Nolan Funk e Cristiano Caccamo”.

A fronte di ciò, la presenza del set comporterà inevitabili disagi. In particolare, lunedì 20 ottobre, dalle 7.30 alle 18, viale Rainusso, via Roma, via Buonincontri, via Goito, via xxv Aprile e via Gimelli saranno chiuse al traffico veicolare e pedonale per permettere le riprese di un inseguimento in auto a elevata spettacolarità.

In vista di questa giornata saranno fornite ulteriori indicazioni su percorsi alternativi e modifiche al trasporto pubblico, che verrà comunque garantito.

Verranno altresì garantite, per i residenti delle strade indicate, l’entrata e l’uscita pedonale (non passi carrabili, quindi) dalle proprie abitazioni grazie all’ausilio di numeroso personale dedicato.

Tutte le modifiche alla sosta e alla viabilità saranno consultabili da lunedì sul sito del Comune.