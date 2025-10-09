Gli analisti dell’ufficio studi di Ubs hanno rivisto al rialzo il target price di Bper Banca portandolo a 11,60 euro dagli 11 indicati in precedenza. Il giudizio sul titolo è stato confermato a “Buy”. Lo riporta Teleborsa.
L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell’istituto di credito emiliano più pronunciata rispetto all’andamento del Ftse Mib. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Bper Banca mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9,83 euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 9,67. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 9,98.
