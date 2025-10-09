Andrea Camaiora è il nuovo presidente del Consorzio Energia Liguria, Cel, nato nel 2002 grazie alla promozione della Regione Liguria, con la partecipazione di Enti pubblici e il supporto tecnico dell’Agenzia regionale per l’energia con alcuni obiettivi molto chiari: cogliere le opportunità offerte dalla liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas; sviluppare un approccio innovativo nella gestione dell’energia nel sistema pubblico ligure; sostenere una sola volta per tutti i soci gli oneri di gara, materiali e immateriali, che sono significativi e che gravano maggiormente sulle più piccole articolazioni della pubblica amministrazione.

Il consorzio riunisce i principali enti locali e aziende pubbliche della Liguria e ha per oggetto l’acquisto di energia elettrica e gas per soddisfare i fabbisogni dei consorziati alle migliori condizioni di mercato; servizi energetici e prestazioni finalizzate alla razionalizzazione dei consumi energetici.

Andrea Camaiora, indicato dal presidente della Regione Liguria, è imprenditore nel settore della comunicazione con competenza nel reputation e crisis management e svolge attività di consulenza per primarie società di Stato del settore energetico. Docente universitario, giornalista professionista, esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Camaiora è stato componente del consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Parma dal 2003 al 2005 e presidente della commissione Lavori pubblici e infrastrutture di Anci dal 2010 al 2013.

Vicepresidente del Consorzio è l’architetto Paola Negro, sindaco di Pieve Ligure.