Giovedì 9 ottobre alle 13:30, presso la sede regionale di via Balbi 38, torna Officina Confesercenti, lo spazio di confronto e di approfondimento dedicato alle microimprese per offrire loro soluzioni e sviluppare nuovi percorsi e strumenti condivisi.

Il tema di questo secondo incontro sarà la sicurezza informatica, argomento troppo spesso sottovalutato, specialmente se si considera che nel 2024, secondo i dati diffusi dalla Polizia Postale, si è verificato un ennesimo, significativo aumento di frodi online e truffe, con un incremento del 15% dei casi trattati, pari a 18.714, ed un danno di circa 181 milioni di euro (+32% rispetto all’anno precedente).

L’incontro si svolge in collaborazione con Deep Lab, laboratorio accreditato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che consente di offrire servizi altamente qualificati di valutazione della sicurezza su prodotti, sistemi e componenti ICT, secondo gli standard previsti dal perimetro nazionale di cybersicurezza.

«Va certamente sottolineata l’importanza del fatto che un’associazione di rappresentanza della piccola e media impresa, come Confesercenti, si sia dotata di un laboratorio dedicato alla cybersicurezza – commenta Cristiano Nervegna, ceo di Deep Lab –. Gli strumenti necessari a fornire un’adeguata tutela informatica sono infatti molteplici, essendo richieste analisi tecniche indipendenti su hardware, firmware e software, test di vulnerabilità e conformità ai principali standard di sicurezza e supporto nei processi di certificazione e compliance, anche per infrastrutture critiche e ambienti ad alta sensibilità».

Durante i lavori verranno esaminati casi concreti di truffe e frodi on line, e forniti una serie di consigli e di strumenti per proteggersi al meglio, a misura di microimpresa.

L’appuntamento è gratuito e aperto a imprenditori e imprenditrici associati e non, previa iscrizione a questo link.

Per tutti i partecipanti è previsto un light lunch prima dell’inizio dei lavori.

Il programma

ore 13:30 – Accoglienza dei partecipanti e light lunch;

ore 14:00 – Saluti istituzionali e avvio dei lavori:

· Marco Benedetti, presidente di Confesercenti Liguria;

· Francesca Recine, coordinatrice di Impresa Donna Genova e vicepresidente nazionale Fismo Confesercenti.

ore 14:15 – Casistica e strumenti per difendersi a misura di microimpresa

· Cristiano Nervegna, ceo Deep Lab.

ore 15:00 – Q&A, modera Andrea Dameri, direttore Confesercenti Liguria