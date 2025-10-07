La Liguria è stata proclamata Best European Region of Sport 2025, il più alto riconoscimento assegnato da Aces Europe, l’associazione internazionale che ogni anno premia i territori capaci di distinguersi per politiche virtuose in ambito sportivo, inclusivo e sostenibile.

Il riconoscimento, assegnato ogni anno tra i territori selezionati come Regioni europee dello Sport, conferma l’eccellenza del percorso intrapreso con “Liguria 2025”, un progetto che pone lo sport al centro delle politiche di crescita, salute, inclusione e valorizzazione del territorio.

«Essere riconosciuti come Best European Region of Sport 2025 è un orgoglio immenso e un risultato straordinario – dichiara l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – È il coronamento di un lavoro collettivo che ha coinvolto amministrazioni, federazioni, associazioni e migliaia di cittadini in un progetto che fa dello sport un diritto per tutti e un motore di sviluppo per la Liguria. Questo premio appartiene all’intera comunità ligure, che ogni giorno vive e promuove i valori autentici dello sport: impegno, inclusione e passione».

Nel motivare la scelta, Aces Europe ha sottolineato l’impegno di Regione Liguria nel costruire una strategia integrata di promozione sportiva, capace di coniugare investimenti strutturali – con lo stanziamento record di oltre 11 milioni di euro nel 2025 per l’impiantistica sportiva , progetti educativi e iniziative di inclusione, con particolare attenzione ai giovani, alle persone con disabilità e agli over 65.

Il premio sarà consegnato ufficialmente nel corso della cerimonia di fine anno al Parlamento europeo di Bruxelles, alla presenza dei rappresentanti di tutte le Capitali e Regioni europee dello Sport.