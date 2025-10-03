L’amministrazione comunale di Recco ha approvato il progetto per i lavori di rifacimento dell’area di largo dei Mille, con un investimento di 150mila euro per il primo lotto.

«Con questo intervento diamo continuità al restyling della città. Dopo la passeggiata a mare, il nuovo obiettivo è proseguire nel miglioramento della qualità e della sicurezza degli spazi pubblici, rendendoli più accoglienti e funzionali. Il nuovo un progetto unisce decoro urbano, accessibilità e sostenibilità, restituendo ai cittadini un centro più vivibile e armonico», dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli.

Il progetto del primo lotto, già approvato in giunta, prevede il rifacimento delle pavimentazioni con materiali resistenti, già impiegati per la passeggiata a mare, e armonizzati al contesto paesaggistico (arenaria, porfido e pietre naturali), in sostituzione dei vecchi masselli in klinker, ormai usurati e scivolosi, rendendo più sicuro il percorso. Inoltre saranno sistemati nuovi arredi, con valorizzazione degli elementi esistenti, inserimento di nuove essenze e riordino di fioriere, aiuole e spazi predisposti al verde. Il percorso pedonale, inoltre, sarà migliorato, e reso accessibile alle persone con disabilità. Saranno installate inoltre panchine, dissuasori e cestini.

L’area interessata dai lavori è quella davanti a largo dei Mille, in prossimità del torrente Recco. Il secondo lotto, invece, proseguirà con la pavimentazione dei marciapiedi di via Biagio Assereto, completando così il restyling dell’intera zona.