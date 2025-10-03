Il Comune di Genova ha ricevuto, dai 9 Municipi, 37 progetti per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su tutto il territorio cittadino, finanziati dall’Ente con 2,5 milioni di euro (285.000 euro a Municipio): l’elenco comprende scuole, strade e marciapiedi, aree e percorsi pedonali, creuze, giardini e aiuole, abbattimento barriere architettoniche, aree gioco.

«Scuole, strade e marciapiedi, aree verdi e giochi, abbattimento barriere, creuze sono le principali tipologie di spazi pubblici che i Municipi potranno riqualificare e/o ammodernare nei prossimi mesi: un primo, ma fondamentale step, di decentramento territoriale e assegnazione, ai Municipi, di capacità di pianificazione, progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione di interesse pubblico, in netta controtendenza con lo svuotamento di poteri, competenze, budget e possibilità operative attuato dalla precedente Giunta – dichiara l’assessore alle Manutenzioni e ai Lavori pubblici Massimo Ferrante – Tutti i 37 progetti di fattibilità sono stati elaborati dalle aree tecniche dei Municipi, talvolta con la collaborazione dei nostri uffici: un eccellente lavoro di squadra che consegnerà ai nostri concittadini immobili e spazi pubblici nuovi, belli e fruibili a tutti, in linea con l’attenzione che la nostra amministrazione vuole dare alla vita quotidiana delle persone».

L’elenco degli interventi indicati dai Municipi

MUNICIPIO I CENTRO EST

– Percorso ginnico Alto del Peralto: Manutenzione straordinaria tratto percorso ginnico Alto del Peralto (Lotto I) – 52.890 euro

– Via Crosa di Vergagni: Manutenzione straordinaria area pedonale in Belvedere Montaldo-via Crosa di Vergagni – 77.400

– Via Boine: Manutenzione straordinaria copertura nido d’infanzia Camelot – 121.260 euro

– Salita delle Battistine: Manutenzione straordinaria porzione copertura via d’esodo scuola Giano Grillo – 33.450 euro

MUNICIPIO II CENTRO OVEST

– Via dei Landi: Manutenzione Straordinaria giardini Villa Currò – 174.000 euro

– Via Bologna: Manutenzione straordinaria inerenti inserimento nuova area giochi e altri interventi puntuali su Villa Giuseppina – 44.500 euro

– Salita Dante Conte: Manutenzione straordinaria primo tratto pedonale della creuza di salita Dante Conte – 66.500 euro

MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO

– Via delle Rocche / via Fratelli Cervi: Manutenzione straordinaria del sentiero pedonale che collega via delle Rocche con via Fratelli Cervi (Lotto I) – 58.000 euro

– Via Berghini / Forte Santa Tecla: Manutenzione straordinaria della creuza che collega via Berghini con Forte Santa Tecla (Lotto I) – 68.000 euro

– Via Galeazzo: Manutenzione straordinaria infissi esterni scuola XII Ottobre – 48.200 euro

– Via Galeazzo: Manutenzione straordinaria terrazzo di copertura locale refettorio scuola XII Ottobre di via Galeazzo – 25.500 euro

– Via Fratelli Cervi: Manutenzione straordinaria contro-soffittature aule primo piano e porzione di copertura scuola Borsi – 32.000 euro

– Piazza Manzoni: Manutenzione straordinaria di Piazza Manzoni mediante rifacimento cordolature aiuole, sostituzione panchine e ripristino pavimentazione nei tratti danneggiati dalla radici affioranti – 33.000 euro

– via Costa dei Ratti: Manutenzione straordinaria area ludica di via Costa dei Ratti posta sulla copertura della Scuola Ball – 20.300 euro

MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO

– Via Struppa (ex distributore Eni): Riqualificazione area parcheggio via Struppa ex distributore Eni – 122.000 euro

– Salita Ruinà: Manutenzione straordinaria percorso pedonale storico di Salita Ruinà – 50.000 euro

– Via Buscaglia: Manutenzione straordinaria copertura a falde e lastrico solare Via Buscaglia (Lotto I) – 68.000 euro

– Via Montenero: Manutenzione straordinaria scalinata pubblica di via Montenero – 45.000 euro

MUNICIPIO V VAL POLCEVERA

– Piazza Vittime di Bologna: Manutenzione straordinaria area giochi in piazza Vittime di Bologna – 69.440 euro

– Via Edoardo Garrone: Manutenzione straordinaria area giochi via Edoardo Garrone – 49.600 euro

– Via Campomorone: Manutenzione straordinaria area giochi giardini di Oz via Campomorone – 53.320 euro

– Via Favale / via Porcile: Illuminazione pubblica via Favale/via Porcile – 68.200 euro

– Certosa/Bolzaneto/Pontedecimo: Manutenzione straordinaria marciapiedi in varie vie di Certosa, Bolzaneto e Pontedecimo – 44.440 euro

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

– Scuola Rodari: Manutenzione straordinaria facciate Scuola Rodari – 52.125 euro

– Scuola XVI Giugno: Manutenzione straordinaria impermeabilizzazione copertura Scuola XVI Giugno – 76.915 euro

– Scuola XVI Giugno: manutenzione straordinaria rifacimento smaltimento acque meteoriche Scuola XVI Giugno – 19.850 euro

– Scuola Volta: Nuova rampa d’accesso per disabili scuola Volta – 38.800 euro

– Scuola Don Bosco : Manutenzione straordinaria cortile scuola Don Bosco – 25.425 euro

– Via dell’Acciaio e via Renata Bianchi: Manutenzione straordinaria aree gioco via dell’Acciaio e via Renata Bianchi – 71.885 euro

MUNICIPIO VII PONENTE

– Via Poerio: Manutenzione straordinaria area giochi giardini Piccardo – 117.500 euro

– Scuola primaria Montanella: Manutenzione straordinaria dell’impermeabilizzazione della copertura della palestra dell’edificio scolastico e della pavimentazione di tipo sportivo – 127.500 euro

– Via Martiri della Libertà / via Pavia: Manutenzione straordinaria della pavimentazione del percorso pedonale di via Pavia (lato ponente) – 40.000 euro

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE

– Piazza Palermo e corso Italia: Manutenzione straordinaria aree gioco giardini pubblici di piazza Palermo e giardini Vitali di corso Italia – 70.000 euro

– Piazza Palermo 11: Manutenzione straordinaria plesso scolastico – 90.000 euro

– Via Odero / via Baroni / via Lagustena: Manutenzione straordinaria tratti di strade e marciapiedi pubblici tra via Odero, via Baroni e via Lagustena – 125.000 euro

MUNICIPIO IX LEVANTE

– Via San Giovanni di Quarto: ripristino creuza di via Cimarosa, nuova scaletta di collegamento con corso Europa 155 – 155.000 euro

– Scuola infanzia Chighizola / scuola primaria Da Verrazzano / scuola primaria Merlanti e Gioiosa: Manutenzione straordinaria su immobili di civica proprietà – 130.000 euro.