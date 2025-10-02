Cgil conferma lo sciopero generale di domani, venerdì 3 ottobre, “in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza“: a Genova i manifestanti si incontreranno alle ore 8.00 al Terminal Traghetti per poi proseguire in corteo.

“L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema – scrive Cgil nel comunicato -. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”.

Lo sciopero generale nazionale riguarderà tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di domani, ai sensi dell’art.2, comma 7, della legge n.146/90: a Genova già oggi sono in corso blocchi ai varchi portuali e manifestazioni studentesche.

Durante lo sciopero generale di domani, fa sapere la Cgil “saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore”.