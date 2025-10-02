BiG – Brief in Genova, il festival della creatività, della comunicazione e del marketing organizzato da Urka aps, torna per la sua sesta edizione dall’8 al 10 ottobre avendo sempre per epicentro Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano, ma toccando anche, e per la prima volta, il centro storico, per una tre giorni tra talk, panel, workshop e occasioni di networking rivolta ad aziende, professionisti e aspiranti operatori nel campo della comunicazione in arrivo da tutta Italia.

Tema di quest’anno è “Nutrirsi di altro”: altro, rispetto all’appiattimento dell’attuale offerta comunicativa, che vede la gran parte della popolazione alimentarsi, appunto, delle stesse fonti e degli stessi contenuti. Cosa possono fare, allora, i professionisti del settore per sfuggire a questa omologazione delle idee e produrre, invece, campagne originali che traggano linfa dalla contaminazione delle competenze?

«Nel nostro lavoro ci rendiamo conto di essere sommersi, ogni giorno, da una mole di contenuti che apparentemente sembrano saziarci, ma in realtà non ci nutrono né ci ispirano veramente e noi stessi, talvolta, incalzati da deadline pressanti rischiamo di cadere nella superficialità – spiega Lucia Cavaliere, presidente di Urka e co-founder del festival –. BiG 2025 vuole dunque essere un invito a tutte le aziende e alle agenzie che si stanno chiedendo in che modo le narrazioni che costruiamo nutrono davvero la collettività, e sentono il bisogno di coltivare la propria creatività e motivazione».

«I settori del marketing e della creatività pubblicitaria sono passati dall’essere driver culturali a semplici replicatori di trend, senza creare più un effettivo impatto nelle menti delle persone. Con questa edizione del festival vogliamo invitare i professionisti e le professioniste del nostro settore a opporsi all’omologazione e a riappropriarsi di significato nella produzione di idee, strategie e campagne», aggiunge Laura Bonelli, vicepresidente di Urka e co-founder di BiG.

«Da assessore regionale con delega al marketing territoriale e ad Agenzia InLiguria non posso fare altro che augurare un buon lavoro per la riuscita dell’edizione di quest’anno di BiG da cui, sono certo, arriveranno spunti interessantissimi – dichiara Luca Lombardi, assessore al turismo e al marketing territoriale della Regione Liguria –. Con l’occasione ricordo che il 2025 è l’anno dedicato al rafforzamento delle Destination Management Organizations (DMO) e all’avvio del nuovo Destination Management System (DMS), strumento innovativo che consente la gestione integrata delle destinazioni turistiche. Parallelamente abbiamo proseguito in tutte le attività di promozione e comunicazione a livello locale, nazionale ed internazionale, per valorizzare l’identità, le eccellenze e l’attrattività turistica della Liguria. Poche settimane fa abbiamo premiato il vincitore (Millesimo) e tutti gli altri Comuni che hanno partecipato alla terza edizione di ‘Borghi in Fiore’, il nostro contest social che ha fatto registrare complessivamente sul profilo Facebook di Regione Liguria 12.541 like con 381.646 visualizzazioni da parte degli utenti. A livello di promozione e marketing abbiamo lanciato da diversi anni il brand “La mia Liguria”, presente sui materiali di numerosissimi eventi quali fiere, festival, sagre e manifestazioni sportive e diventato conosciutissimo».

Mercoledì 8 ottobre, la sessione d’apertura presso TWOW

La manifestazione, come detto, coinvolgerà per la prima volta anche il centro storico grazie alla collaborazione con TWOW, nota agenzia di marketing genovese che ospiterà, presso la propria sede in via Lomellini, la sessione d’apertura in programma nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre.

«Abbiamo scelto di aprire le porte della nostra sede per inaugurare BiG 2025 perché rappresenta al meglio lo spirito con cui celebriamo i nostri primi dieci anni: condividere, contaminarsi, guardare oltre – dichiara Paolo Ratto, founder & chairman TWOW –. L’8 ottobre sarà un percorso che intreccia casi concreti, riflessioni sull’AI e momenti di confronto, a testimonianza di un approccio che per TWOW va oltre la performance e mette al centro cultura, responsabilità e la capacità di costruire il futuro della comunicazione. Siamo orgogliosi di essere main partner di questa edizione del festival, contribuendo a rendere BiG un momento unico per il settore»

Giovedì 9 ottobre, il workshop sull’opera di Bruno Munari

La giornata di giovedì 9 ottobre sarà invece dedicata al workshop “Sculture da viaggio” ispirato all’opera di Bruno Munari, artista e designer tra i più influenti del ‘900 e padre, appunto, del “Metodo Munari” consistente in un approccio pedagogico attivo basato sul “fare per capire”. Il laboratorio, aperto ad un massimo di venti partecipanti, sarà tenuto da Cristina Bortolozzo, operatrice certificata del Metodo Munari, che ripercorrerà la nascita delle sculture da viaggio: da pura azione di marketing fino a diventare delle autentiche opere d’arte.

Venerdì 10 ottobre, i panel e talk a Villa Bombrini

Momento clou di BiG 2025 sarà, come sempre, la giornata dedicata ai circa venti tra panel e talk, ospitati per l’intera giornata di venerdi 10 ottobre a Villa Bombrini tra Salone delle Feste e Sala Solimena, per l’occasione ribattezzati, rispettivamente “Sala dello sbrano” e “Sala del fermento”: a partire dalle 9:30 e fino alle 18:30 si succederanno, nelle due sale, incontri che avranno per protagonisti creative director, illustratrici, marketer, designer, copywriter, facilitatori, docenti e attiviste in arrivo da tutta Italia.

Tra i nomi più attesi, quelli di Giuliano, Nanni e Riccardo di Caffè Design, progetto particolarmente conosciuto per il proprio podcast settimanale su Spotify in cui si discutono temi legati a design, tecnologia, marketing e innovazione; Emanuela Genovesi, founder e general manager di TWOW, vincitrice del prestigioso “We Award-Women Excellence” del Sole 24 Ore per i valori inclusivi della sua azienda; Gibbo&Lori, coppia creativa che nel 2010 ha rappresentato l’Italia all’International Young Cannes Lions, il contest creativo pubblicitario più prestigioso al mondo; Giorgia Tosato, chief creative officer di This is Ideal, hub di comunicazione operativo a Torino, Milano, Madrid e New York; e Aldo Tanchis, consulente di comunicazione, editore e scrittore i cui saggi sono stati pubblicati anche in Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti.

L’utimo talk della giornata, dal titolo “Oltre il campo da gioco” e strutturato nella formula più rilassata del Bar Tech, è dedicato alla comunicazione nel calcio del 2025 e a come questo sport sia così culturalmente rilevante nel nostro paese. Tra i relatori, Lorenzo Del Bianco, fondatore e ceo di Dude, gruppo indipendente con sedi a Milano e Londra operante nei settori di advertising, entertainment, design, marketing e comunicazione.

Alla conclusione dei lavori è previsto un aperitivo offerto a tutti partecipanti, che rappresenterà anche un importante momento di networking e di condivisione delle esperienze raccolte durante il festival. Per tutta la giornata, inoltre, al primo piano di Villa Bombrini sarà fruibile la ADCI Exhibition a cura dell’ADCI – Art Directors Club Italiano, l’associazione culturale che dal 1985 riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria.

Il contest per creativi under 30

Immancabile, come ad ogni edizione di BiG, è poi il contest per aspiranti creativi e creative under 30 sostenuto anche quest’anno da Società per Cornigliano: i partecipanti saranno chiamati ad elaborare un progetto di comunicazione per una onlus locale, la cui identità verrà svelata ai partecipanti solo nell’imminenza del concorso, che si articola in tre giornate di team building e direzione creativa, dal 7 al 9 ottobre, rivolto a studenti provenienti da tutta Italia e guidati dai mentori Luca Calcagno, co-founder di Dot Next, e Ivano Masnata, creative director di Olive.

A valutare gli elaborati sarà poi la giuria creativa composta da Alessandro Ceporina (Freelance Senior Art Director), Elena Borella (Duferco Commerciale), Marinella Michelini (Olive), Elena Starace (Intarget) più un quinto giurato in rappresentanza della realtà, ancora segreta, per la quale andrà redatto il piano di comunicazione. La proclamazione del progetto vincitore avverà nel pomeriggio conclusivo, venerdì 10 ottobre, naturalmente a Villa Bombrini, e la successiva campagna sarà realizzata con il contributo, anche quest’anno, di Duferco Commerciale. La partecipazione è gratuita e dà diritto a crediti formativi universitari.

Ai partecipanti al contest è poi dedicato, anche quest’anno, l’Open Day a cura di UNA – Aziende della Comunicazione Unite dal titolo Bold Talks – Episodio 3: Carriera? Work in progress!, in agenda l’8 ottobre a Villa Bombrini da partire dalle 17 e seguito da un aperitivo di networking.

I partner

«Siamo felici di essere ancora una volta al fianco di BiG, un evento con il quale condividiamo la mission di scovare i professionisti comunicatori di domani e di formarli direttamente nel territorio in cui vivono – Alessandro Modestino, delegato Liguria UNA –. Talent scouting e formazione rappresentano infatti uno dei nostri obiettivi più grandi e nobili che cerchiamo di perseguire attraverso la formula originale, e unica nel suo genere, del bold talk in cui è strutturato il nostro Open Day, che è organizzato in collaborazione con le territoriali del Piemonte e della Toscana. Una formula collaudata che vede i e le giovani delle agenzie parlare ai futuri talenti del domani, con il supporto di una esperta nella selezione del personale, Selena Marone, founder di Waddy».

«Non vediamo l’ora di sostenere il festival con il quarto anno di patrocinio, coinvolgendo sul palco soci e socie come la nostra consigliera Angela Pastore, Mattia Di Monaco e alcuni apprezzatissimi ritorni quali Lorenzo Levrero e Niccolò Di Vito – dichiara Elena Starace, delegata pr & comunicazione ADCI Liguria –. Il nostro sostegno va anche al contest under 30 con la partecipazione tanto nella direzione creativa, come in giuria, a dimostrazione di un impegno che si concretizza nella formazione dei giovani talenti e nei progetti di impatto sociale sul territorio, grazie anche alla continua coordinazione delle Local Ambassador ADCI Liguria, Laura Bonelli e Marta Bacigalupo. Da non perdere anche la ADCI Exhibition, presente per la seconda volta al festival, con tutti gli ori 2024 premiati agli ADCI Awards».

Come partecipare

Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento www.briefingenova.it. La partecipazione è gratuita, previa sottoscrizione della quota associativa annuale a Urka Aps.

Il programma

Mercoledì 8 ottobre, presso TWOW (via Lomellini, 2)

Ore 17:00 – Talk: Oltre la ricetta del day by day: come guidare un team tra tool, visione e confini che si spostano. Con Emanuela Genovesi.

Ore 17:20 – Talk: Cucinare il brief da zero: come abbiamo trasformato una campagna Telco in un progetto sociale sul cyberbullismo. Con Giorgia Tosato.

Ore 17:50 – Panel: L’AI è servita: una tavola rotonda su produttività, formazione e leadership nutrienti. Con Elena Benedetto, Luca Roverelli, Emanuela Genovesi.

Ore 18:30-19:40 – Networking time.

Mercoledì 8 ottobre, Villa Bombrini (via Lodovico Muratori, 5)

Ore 17-19 – Bold Talks, Episodio 3: Carriera? Work in progress!. Segue networking session a cura di UNA e Amaro del Capo.

Giovedì 9 ottobre, Villa Bombrini (via Lodovico Muratori, 5)

Ore 15:00 – Laboratorio: “Sculture da viaggio” di Bruno Munari. Con Cristina Bortolozzo.

Venerdì 10 ottobre, Villa Bombrini (via Lodovico Muratori, 5)

Ore 9:00-9:30 – Ingresso e welcome

“Sala dello sbrano” (Salone delle Feste)

La sala degli appetiti, delle voglie e della fame di cambiare prospettiva, strumenti e approcci

Ore 9:30 – Panel: Content Creator vs Content Creature: l’algoritmo divora chi crea, o viceversa?. Con Fabiana Pastorino, Filippo Carbone, Giorgia Bana, Pietro Ienca.

Ore 10:15- Talk: La dieta dell’anima misurata ai tempi dell’AI. Con Ilaria Padovan.

Ore 10:55-11:10 – pausa caffè.

Ore 11:15 – Talk: Parla come mangi. Con Gibbo&Lori.

Ore 12:00 – Talk: Brand Beyond Business: strategia, creatività e impatto oltre le vendite. Con Emanuela Genovesi.

Ore 12:35-13:35 – pausa pranzo.

Ore 13:40 – Panel: “4 agenzie”: Conferma o ribalta il risultato della sfida tra gustose case history. Con Linda Faini, Marta Bacigalupo, Mattia Monaco. Moderano Ivano Masnata, Matteo Barolo.

Ore 14:45 – Panel: L’altro che ti cambia la carriera. Con Marilisa Bombonato, Claudia Elda Gurzì, Marta Pizzolante. Modera Elisa Maffei.

Ore 15:30 – Talk: Bruno Munari: il contrario di complicato. Con Aldo Tanchis

Ore 16:30-16:45 – pausa caffè.

Ore 16:55 – Talk: Pensavo di essere un grande chef e invece ero solo l’acchiappino del fast food. Con Paolo Ratto.

Ore 17:40 – Premiazione del contest under 30.

Ore 18:05 – Talk: Mezzo chilo di pretesti. Con Caffè Design.

Ore 18:50 – Bar Tech: Oltre il campo da gioco, la comunicazione nel calcio nel 2025. Con Luca Adornato, Lorenzo Del Bianco, Cecilia De Matthaeis. Modera Tobia Lorenzani.

“Sala del fermento” (Sala Solimena)

La sala della cottura lenta, delle conserve, della fermentazione a basse temperature e di tutto ciò che bolle in pentola

Ore 9:30 – Talk: L’anti-buffet: manuale di sopravvivenza per strategist affamati. Con Virginia Colotto, Federico Repetto.

Ore 10:15 – Talk: Fuori menù: e ora qualcosa di completamente diverso. Con Valentina Ziliani.

Ore 10:55-11:10 – pausa caffè.

Ore 11:15 – Talk: Foie grais finito. Alimentiamoci di territorialità. Con Cruo Studio.

Ore 12:00 – Panel: Le dieci cose da (non) fare quando si parla di food ligure. Modera Hira Grossi.

Ore 12:35-13:35 – pausa pranzo.

Ore 13:40 – Talk: Lievitazione lenta del pensiero. Con Niccolò Di Vito, Angela Pastore, Lorenzo Levrero, Daniele Gavatorta. Moderano Chicco Meomartini, Manuel Montefuscoli.

Ore 14:45 – Talk: Pratiche corporee e Intelligenza Artificiale, un’eterna ghirlanda brillante. Con Mafe De Baggis.

Ore 15:30 – Panel: Ingredienti per il cambiamento: accessibilità e convivenza delle differenze. Con Rosella Bertolotto, Francesca Gentile, Gabriela Díaz, Jessica Retto. Modera Elena Panciera.

Ore 16:30-16:45 – pausa caffè.

Ore 16:55 – Talk: AI à la carte. Con Diego Margini.

Ore 18:05 – Talk: Soul Kitchen: le emozioni come leva strategica per i brand. Con Sara Barbi.

Sala del Camino

Ore 19:40-20:40 – Aperitivo

BiG – Brief in Genova è ideato e organizzato da: Urka Aps

Con il patrocinio di: Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, ADCI-Art Directors Club Italiano, UNA-Aziende della Comunicazione Unite, Accademia Ligustica di Belle Arti, DAD-Dipartimento di architettura e design dell’Università di Genova, Disfor e Digital Humanities Unige.

Main Sponsor: TWOW srl

Con il sostegno di: Olive srl, Consorzio di Tutela del Basilico Genovese Dop, Consorzio di tutela Olio Riviera Ligure Dop, Enoteca Regionale della Liguria, Dot Next srl, Gmg Net srl, Unoenergy spa.

Media partner: Talent Garden Genova.

Partner tecnici: Aercast, Maia Group, Trattoria dell’Acciughetta, Mr. Dee Still, Smart Technology, Visual Think (officina creativia), Pitto-P.Zeta srl., Grafiche G7, Cellini, Fedrigoni Paper, Genova Liguria Film Commission.

Si ringrazia per il sostegno al contest: Società per Cornigliano spa e Duferco Commerciale.