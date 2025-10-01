Fincantieri ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Aeronautical Service, pmi attiva nello sviluppo di soluzioni aerospaziali avanzate, per avviare una collaborazione strategica finalizzata all’adozione su larga scala di materiali compositi a base carbonio e tecnologie innovative nelle applicazioni navali, civili e militari.

L’accordo è stato sottoscritto alla Spezia in occasione di Seafuture 2025 da Mauro Manzini, vice president Sales della Divisione Navi Militari di Fincantieri, e da Kris Bordignon, amministratore delegato di Aeronautical Service.

Attraverso tale intesa, Fincantieri compie un passo decisivo nell’attuazione della propria strategia industriale, che mira a estendere il perimetro tecnologico del Gruppo oltre l’impiego dell’acciaio, consolidando il proprio ruolo di abilitatore di innovazione anche nei segmenti più avanzati e ad alta intensità tecnologica del mercato.

I materiali compositi in carbonio, arricchiti da nanotecnologie e soluzioni ingegneristiche proprietarie, offrono un insieme di benefici chiave: leggerezza strutturale, riduzione delle firme radar, infrarosse e magnetiche, elevata resistenza meccanica, protezione balistica, ignifugazione e modularità. Queste caratteristiche li rendono strategici sia per l’evoluzione delle piattaforme militari, sia per l’adozione in ambito civile in settori dove performance e sicurezza sono determinanti.

Nello specifico, la collaborazione si concentrerà sullo sviluppo di una nuova unità ad alta velocità di tipo CCH (Combatant Craft Heavy), realizzata con materiali compositi in fibra di carbonio potenziati tramite nanotecnologie. L’unità sarà inoltre caratterizzata da prestazioni stealth all’avanguardia, grazie alla riduzione delle segnature radar (RCS), infrarosso e magnetica, assicurando al contempo la sicurezza e la resilienza della piattaforma con materiali compositi multifunzionali incluse caratteristiche ignifughe e di protezione balistica. L’unità sarà inoltre dotata di sistemi integrati di autodifesa e supporterà operazioni con droni, munizionamento loitering e tecnologie di sorveglianza e comunicazione avanzate. I payload saranno totalmente riconfigurabili per adattarsi a diversi profili di missione.

L’intesa rappresenta un’ulteriore conferma della capacità di Fincantieri di collaborare efficacemente con il tessuto delle pmi, valorizzando competenze specialistiche e promuovendo l’innovazione attraverso modelli industriali aperti e sinergici.

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, ha dichiarato: «Grazie a questo accordo affermiamo con chiarezza il nostro ruolo pionieristico nell’introduzione dei materiali compositi in mare. È un cambio di paradigma tecnologico che punta a coniugare innovazione, sicurezza e sostenibilità in tutte le applicazioni strategiche, civili e militari. Siamo felici di collaborare con Aeronautical Service, pmi tecnologicamente all’avanguardia, per progettare insieme la prossima generazione della cantieristica».

«Per Aeronautical Service è un grande onore collaborare con un gruppo di eccellenza come Fincantieri – ha dichiarato Kris Bordignon, amministratore delegato di Aeronautical Service -. Questo accordo interamente italiano rafforza la nostra missione di trasferire innovazione a partner industriali di primo piano, valorizzando la nostra competenza nei materiali avanzati e nelle piattaforme di nuova generazione».