«Entro la fine dell’autunno Rfi concluderà l’adeguamento elettrico, con passaggio da 1500 a 3000 volt, di due degli otto binari della stazione ferroviaria di Ventimiglia, consentendo così l’arrivo di tutti i treni della flotta regionale, compresi i più moderni Pop e Rock, nella città di confine. Un primo passo fondamentale per il quale, fin dal nostro insediamento, abbiamo chiesto un’accelerazione forte a Rfi, per far sì che l’investimento condiviso da oltre 9 milioni di euro, 4,5 a carico dell’ente regionale, potesse finalmente dare i frutti sperati. Una volta terminati i primi due binari proseguiremo affinché tutto sia adeguato entro il 2027, come assicurato dalla stessa azienda di trasporti». Lo ha annunciato ieri a Nizza, durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati dei treni turistici, l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola.

L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio italiana a Nizza, ha visto la partecipazione dei vertici di Fs Treni Turistici, di Trenitalia France e di sindaci e amministratori italiani e francesi.

«I collegamenti tra il ponente ligure la Francia da un lato e Roma dall’altro sono fondamentali per tanti lavoratori, ma anche utili e molto apprezzati dal punto di vista turistico – prosegue Scajola -. L’enorme risultato ottenuto dall’Espresso Riviera, proposto da Fs Treni Turistici, lo dimostra. Ripeteremo l’operazione nel 2026 con la possibilità di incrementare le corse vista l’alta richiesta e il tutto esaurito registrato quest’anno. Al contempo puntiamo a inserire sempre di più in questo circuito virtuoso anche la storica linea di confine Cuneo-Breil-Ventimiglia che già quest’anno, con i treni storici, ha registrato successo».

Scajola ha poi ricordato il lavoro congiunto con la Région Sud per la valorizzazione della tratta Marsiglia-Ventimiglia-Genova spiegando: «Avremo presto un incontro con i rappresentanti della Région Sud per organizzare congiuntamente, entro inizio 2026, la visita del coordinatore europeo del Corridoio Mediterraneo Mathieu Grosch sui nostri territori. L’obiettivo duplice è quello di perorare la causa della Marsiglia-Nizza e del cruciale raddoppio Albenga-Finale per il quale abbiamo recentemente dato avvio alla conferenza dei servizi».