Thales trasferisce dall’Inghilterra e dalla Francia alla Spezia know how con la realizzazione di un Navy service center nell’Arsenale della Marina Militare. Si tratta un centro dedicato alla manutenzione dei sonar imbarcati sui cacciamine e sulle fregate della Marina Militare. Lo ha annunciato oggi a Seafuture a Seafuture Andrea Manco, rsponsabile del Navy Service Center di Thales Italia, una struttura articolata tra Spezia e Taranto che fornisce assistenza su tutti i sistemi Thales imbarcati sulle navi della Marina Italiana.

Thales Italia spa fa parte del gruppo Thales, multinazionale che ha sede centrale a Parigi ed è uno dei leader europei nella produzione e commercializzazione di apparecchiature e sistemi elettronici per i settori aerospaziale, difesa e sicurezza. La società italiana supporta le Forze Armate da oltre 30 anni, con una significativa base installatado delle piattaforme aeronautiche, terrestri e navali: sonar, radio, guerra elettronica e sistemi di assistenza alla navigazione aerea e marittima.

«Alla Spezia – precisa Manco – stiamo lavorando con Telesub e con Colmar con le quali abbiamo sottoscritto un accordo. Colmar ha la vasca strumentata e quindi è ottima per le attività di calibrazione, lavora molto bene nel settore subacque sulla parte meccanica. Inoltre faremo a breve una convenzione con l’Itis».