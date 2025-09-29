Page Europa, azienda italiana, parte del Gruppo Maticminde leader nella progettazione e integrazione di sistemi di sicurezza per asset strategici e la società saudita Jana Marine Services Company LLC società saudita appartenente al Gruppo Rashed Al-Rashed & Sons hanno costituito Page JSI Company, una nuova joint venture dedicata alla protezione integrata delle infrastrutture critiche in Arabia Saudita e nel più ampio contesto regionale. Lo ha annunciato oggi a Seafuture il ceo di Page Europa Pasquale Andolfo.

La costituzione di Page JSI Company segue il successo del progetto UOSF – Upgrade of Offshore Security Facilities, realizzato per Saudi Aramco, in cui Page Europa e Jana Marine hanno collaborato alla modernizzazione dei sistemi di sorveglianza e sicurezza per le piattaforme offshore nel Golfo Persico. Oggi questa collaborazione evolve in una joint venture strutturata, pienamente in linea con la Vision 2030 dell’Arabia Saudita, che punta a rafforzare la sovranità tecnologica, migliorare la resilienza delle infrastrutture critiche e promuovere la localizzazione industriale.

Con gli investimenti accelerati in vista dei Mondiali FIFA 2034, il Regno sta intensificando la protezione di asset energetici, reti di telecomunicazioni, porti e infrastrutture governative, creando un mercato dinamico per soluzioni integrate di sicurezza fisica, cybersicurezza e monitoraggio intelligente. Page JSI si posizionerà come partner tecnologico locale, unendo l’esperienza internazionale e il know-how consolidato di Page Europa nella progettazione e realizzazione di soluzioni di sicurezza per asset critici in ambito militare, energetico e marittimo, con le capacità logistiche, operative e relazionali di Jana Marine, profondamente radicate nel mercato saudita. La joint venture potrà inoltre beneficiare dei programmi di localizzazione tecnologica promossi da enti chiave come SDAIA, Aramco e NEOM.

«Siamo orgogliosi di annunciare a Seafuture Page JSI Company a Seafuture – ha dichiarato Andolfo – un progetto ambizioso nato da una solida collaborazione con Jana Marine. Questa joint venture non è solo un’espansione geografica, ma un impegno concreto nella costruzione di competenze locali sostenibili in linea con Vision 2030. Lanciare Page JSI a Seafuture, un evento che incarna innovazione, sicurezza marittima e sostenibilità, invia un messaggio chiaro: siamo pronti a svolgere un ruolo di primo piano nella protezione delle infrastrutture strategiche del futuro».

«Quella tra Page Europa e Jana Marine Services – ha precisato Andolfo – è una collaborazione ormai consolidata nel tempo, sono più di 5 anni che lavoriamo con questa società saudita e abbiamo già realizzato un prestigioso progetto per Saudi Aramco. Abbiamo messo in sicurezza tutte le piattaforme offshore con la massima soddisfazione dei clienti. Dopo cinque anni di collaborazione abbiamo quindi deciso di ampliare la nostra rete di società internazionali, Page Europa già ne conta quattro e questa sarà la quinta società del gruppo, quindi dopo Italia, Turchia, Oman, Brunei, aggiungiamo oggi quest’ultimo tassello che è Arabia Saudita, un paese strategico per Maticminde che ha stabilito l’internazionalizzazione come pilastro fondamentale del piano industriale che stiamo implementando».

L’accordo pone Page Europa come interlocutore di primo livello per le autorità saudite.

«Intendiamo questa joint venture – ha detto Andolfo – come un veicolo istituzionale tra Italia e Arabia Saudita e come un rafforzamento della nostra posizione nel core della trasformazione tecnologica oggi così fondamnetale in un contesto altamente instabile»