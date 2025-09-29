Fincatieri sta lavorando a un accordo di collaborazione con la Polonia. Lo ha annunciato oggi a Seafuture Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale del gruppo navalmeccanico italiano.

«C’è una grande volontà di procedere dal punto di vista del sistema polacco – ha precisato Folgiero – Fincantieri ha formulato delle offerte tecniche molto valide, il sistema italiano, compresi la Marina e il ministero della Difesa appoggiano questa collaborazione perché la Polonia è un partner chiave in Europa. Gli ingredienti sono tutti quanti sul tavolo e le prossime settimane, i prossimi mesi ci daranno riscontri».

«Noi – ha aggiunto Folgiero – siamo molto concentrati perché riteniamo che la nostra proposizione industriale, commerciale e anche geopolitica sia molto solida e molto credibile».