Si terrà domani, martedì 30 settembre 2025, dalle 11:00 alle 11:30, il webinar di presentazione della seconda edizione del corso “ESG per le pmi: istruzioni per l’uso”, promosso dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Genova, con il supporto tecnico di Ire Liguria.

Il corso, completamente gratuito, è rivolto alle micro, piccole e medie imprese del territorio e ha l’obiettivo di offrire strumenti pratici per comprendere e integrare i principi ESG – Environmental, Social, Governance – nei processi decisionali aziendali.

Durante il breve incontro online, verranno illustrati:

i contenuti e gli obiettivi formativi del corso,

le modalità di partecipazione e iscrizione,

tutti i servizi e le iniziative con cui la Camera di Commercio può sostenere le imprese che vogliono avviare un percorso di transizione green dopo il corso.

Il corso rappresenta un’opportunità importante per le pmi che vogliono migliorare la propria competitività grazie alla sostenibilità, allineandosi ai nuovi standard richiesti dal mercato, dai clienti e dalle normative.

Per partecipare al webinar è necessaria l’iscrizione online a questo form.