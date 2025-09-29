Il Consorzio Gems Experience, rete d’imprese che riunisce oltre 50 operatori del settore turistico e dell’accoglienza, nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio del Golfo dei Poeti e dell’Area Vasta Ligure Apuana come una destinazione d’eccellenza, capace di offrire esperienze integrate che spaziano dall’ospitalità di alto livello all’enogastronomia, dalla nautica ai trasporti, fino agli eventi speciali.

Dal 13 al 15 ottobre il Consorzio ospiterà due Familiarization Trip (Fam Trip) internazionali dedicati a tour operator e giornalisti stranieri, con due percorsi paralleli: uno rivolto al turismo alto spendente e l’altro al turismo medio spendente. L’iniziativa intende valorizzare un’offerta turistica completa e diversificata, rilanciando l’immagine della destinazione su scala internazionale.

Un elemento distintivo del progetto è il suo carattere totalmente autofinanziato dal Consorzio e dalle strutture aderenti: una scelta che testimonia la determinazione degli operatori locali nell’investire direttamente sul futuro del territorio. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere un’offerta che va da residenze e Hotel 5 stelle a esperienze autentiche, passando per castelli storici, cantine vinicole e ristorazione tipica.

Unendo le forze, le imprese del Consorzio confermano la loro passione e visione condivisa: posizionare l’Area Vasta Ligure Apuana tra le mete di riferimento del turismo internazionale, capace di coniugare lusso e sostenibilità, esclusività e autenticità.

Focus alto spendente: l’eccellenza distintiva

Il percorso dedicato al turismo luxury propone un prodotto esclusivo e tailor-made che va oltre il semplice soggiorno, offrendo servizi e location di altissimo livello:

Ospitalità di prestigio: dal Grand Hotel Portovenere e altri hotel 5 stelle, Hotel Porto Roca, Hotel Golfo dei Poeti Relais & SPA, a ville e retreats esclusivi come Villa Doria, Villa Diamante e Villa Artemisia.

Esperienze di lusso: escursioni private in barca nel Golfo dei Poeti, transfer NCC con autista privato, degustazioni nelle cantine di eccellenza : Ca’ Lunae, Podere Fedespina e fine dining al Palmaria Restaurant.

Valorizzazione culturale: visite a dimore storiche come Villa Marigola, al Castello Malaspina e momenti unici come l’accesso al beach club Alpemare di Forte dei Marmi.

Consorziati e partner coinvolti nel fam trip alto spendente:

Hotel Porto Roca 5★ – Monterosso al Mare

Villa Artemisia –Filattiera di Villas & Retreats

Pontremoli – Museo Statue Stele

Stainer Chocolate Experience – Pontremoli, Tuscany

Ristorante Vegano “Origami” La Spezia di Martina Riolino

Hotel Golfo dei Poeti Relais& SPA 5★ – Montemarcello

Carrara Marble Quarries “Museo Fantiscritti”

Villa Marigola – Lerici offerta da“Priscilla Eventi”

Villa Diamante – Forte Dei Marmi di “Villas & Retreats”

Alpemare Beach Club – Forte dei Marmi,Famiglia Bocelli

Castello Malaspina – Fosdinovo (Tour Operator Sigeric)

Ca’ Lunae – di FamigliaBosoni

Villa Doria– Portovenere di Villas & Retreats

Grand Hotel Portovenere5★&Palmaria Restaurant

Escursioni private in barca di Viaggi di Mare e Marco Bulgheresi

Podere Ferrari – Private dinners & Wine Tasting di Italian Time srl

Porto Lotti – Light Dinner & Greetings Ristorante

NCC – Autista privato Danilo Fenelli “I viaggi del Gabbiano”

Guida Turistica UNIONTOUR di Mireille Duchamp

Focus medio spendente: turismo slow e autentico

Il fam trip dedicato al turismo medio spendente pone al centro cultura, enogastronomia e sostenibilità:

Strutture accoglienti come Hotel Florida, Hotel Europa e CDH La Spezia, punti di partenza ideali per itinerari giornalieri.

Esperienze autentiche: tour nei borghi della Val di Vara (Varese Ligure), visite a caseifici e valli biologiche, degustazioni nei vigneti.

Cultura e tradizione: visite a Sarzana, al Museo delle Statue Stele di Pontremoli e al Castello San Giorgio, concludendo le giornate tra osterie tipiche, show cooking e degustazioni artigianali come la cioccolata Stainer.

Consorziati e partner coinvolti nel Fam Trip medio spendente:

Hotel Florida – Lerici

Hotel Europa – Lerici

Hotel Doria – Lerici

Ristorante da Paolino – Lerici (light lunch)

Boat Tour of the Islands offerto da Dino Ruffolo

Visita guidata a Portovenere con Uniontour

Aperitivo – Calata Paita, La Spezia offerto da Martina Riolino

Antica Osteria Caran – Dinner

Cheese Factory & Organic Valley – Cooperativa Casearia Val di Vara

Guided Tour – Varese Ligure offerta da Uniontour Srl

Rural Vegan Experience – Mamma Chica (light lunch)

Castello Malaspina – Fosdinovo

Guided Tour – SarzanaOfferta da Uniontour

Ristorante Rondò – Sarzana. Cena offerta da Giulia Sergiampietri

Museo delle Statue Stele e Castello del Piagnaro – Pontremolicon il Tour operator Sigeric

Stainer Chocolate Shop – Pontremoli

Podere Fedespina – Wine tasting & light lunchofferto da Antonio Farina

Hotel La Pineta – Light lunch visit

Castello San Giorgio – La Spezia

Porto Lotti – Dinner

Hotel CDH – La Spezia

NCC– Trasferimenti offerti da IT MOVING di Alfonso Squilante

Guida Turistica UNIONTOUR di Mireille Duchamp

Valore complessivo dell’iniziativa

Il valore economico delle esperienze e dei servizi messi a disposizione dai consorziati per i due fam trip è stimato in:

20.000 – 30.000 euro per il segmento alto spendente;

2.500 – 5.000 euro per il segmento medio spendente.

Un investimento che rappresenta una vera e propria operazione di incoming strategico. Il progetto consolida il ruolo del Consorzio Gems Experience come promotore di una destinazione in grado di soddisfare pubblici diversi, unendo la forza del lusso esperienziale all’autenticità del turismo slow.

Il carattere totalmente autofinanziato dell’iniziativa testimonia in modo concreto l’impegno e la visione comune dei soci, determinati a posizionare l’Area Vasta Ligure Apuana tra le mete di riferimento del turismo internazionale, sostenibile e di qualità.

Analisi dei tour operator partecipanti

I due Fam Trip ospiteranno una selezionata platea di buyer internazionali e nazionali, specializzati nei segmenti del turismo di lusso (High-End) e del turismo esperienziale a media spesa (Mid-Spending).

Segmento Alto Spendente

I tour operator provenienti da Paesi Bassi, Austria, Italia, Canada e Stati Uniti muovono complessivamente circa 2.900 viaggiatori all’anno verso l’Italia, con una spesa media per cliente che varia tra 25.000 e 40.000 euro a settimana.

Questo segmento rappresenta un valore economico complessivo stimato di oltre 85 – 115 milioni di euro annui di spesa turistica nel nostro Paese, concentrata su soggiorni esclusivi, esperienze di lusso, enogastronomia d’eccellenza e servizi personalizzati.

Segmento Medio Spendente

I tour operator provenienti da Irlanda, Polonia, Italia e Stati Uniti generano insieme un flusso di circa 11.740 viaggiatori all’anno verso l’Italia, con una spesa media compresa tra 3.000 e 15.000 euro a settimana.

Il valore economico complessivo di questo segmento si stima tra 35 – 120 milioni di euro annui, con un forte impatto su ricettività alberghiera, ristorazione tipica, turismo culturale ed esperienziale.

Sintesi del valore complessivo

Complessivamente, i tour operator presenti ai due fam trip rappresentano un potenziale di oltre 14.600 viaggiatori annui in Italia, con una capacità di spesa totale che può superare i 200 milioni di euro annui.

Questi dati dimostrano chiaramente la portata dell’iniziativa: l’incontro con operatori di tale calibro rappresenta un investimento strategico per il posizionamento dell’Area Vasta Ligure Apuana come destinazione d’eccellenza nel panorama del turismo internazionale.