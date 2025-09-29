Circle Group sigla un nuovo contratto, del valore di circa 100.000 euro e della durata di 9 mesi, con un gruppo internazionale che offre soluzioni personalizzate di logistica e trasporto. Il progetto mira a rafforzare l’interoperabilità tra sistemi gestionali, nodi logistici e operatori della supply chain, con l’obiettivo di guidare l’innovazione nella logistica intermodale attraverso la digitalizzazione dei documenti di trasporto e l’allineamento con le normative europee, in particolare il regolamento eFTI (Eu 1056/2020).

Il cuore tecnologico dell’iniziativa è rappresentato da Milos® TFP, messa a disposizione di clienti e partner come piattaforma unica di integrazione con Sima – azienda del Gruppo Zucchetti che sviluppa software per il mondo del trasporto, logistica, spedizioni e distribuzione), operatori ferroviari, compagnie marittime e nodi logistici. L’evoluzione dell’ecosistema federativo Milos®, con l’integrazione del connettore digitale e-CMR / e-DDT, garantisce interoperabilità con i principali nodi logistici, consentendo di automatizzare preavvisi e scambi informativi, riducendo tempi di accesso e aumentando l’efficienza operativa.

Un ulteriore sviluppo, a livello internazionale, sono le valutazioni in corso per l’estensione su due tratte strategiche intermodali a livello europeo.

La proposta include anche l’ampliamento delle fonti dati tramite l’integrazione con sistemi telematici di bordo e cronotachigrafi (fra cui anche Telepass e KMaster), per migliorare la pianificazione, il monitoraggio in tempo reale e la reattività della logistica intermodale, sia su mezzi propri sia dei sub-vettori.

«Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una logistica realmente integrata e federativa – dichiara Luca Abatello, ceo di Circle Group -. Puntiamo a coniugare innovazione tecnologica e compliance normativa, favorendo uno scambio dati trasparente, sicuro e interoperabile tra imprese, nodi logistici e autorità, come da obiettivi del piano industriale “Connect 4 Agile Growth”».