Camec, Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia, rinnova la propria adesione alla Giornata del Contemporaneo indetta da Amaci, Associazione Musei Arte Contemporanea Italiani, giunta alla XXI edizione, che quest’anno si svolgerà sabato 4 ottobre.

La grande manifestazione è accompagnata dal sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e dalla collaborazione con la Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Insieme ai ventisei musei associati Amaci e a oltre mille realtà pubbliche e private in Italia, il Camec, per l’intera giornata, aprirà gratuitamente le proprie porte per avvicinare l’arte contemporanea a un pubblico sempre più ampio e trasversale.

Per questa occasione, sabato 4 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 sarà possibile partecipare ad una particolare esperienza di visita e workshop, proposta dall’Associazione Amici del Camec, condotta dalla storica dell’arte ed educatrice museale Claudia Rifaldi, e rivolta ad utenti di tutte le età, dai 6 ai 10 anni (nella fascia oraria 10.30 – 12.30), e dagli 11 anni in su (nella fascia oraria 15.30 – 17.30).

Incontrando l’ampia selezione delle raccolte permanenti attualmente esposte al Camec, i visitatori saranno invitati a trarne spunto: ogni partecipante avrà a disposizione uno strumento per accogliere e fissare le proprie suggestioni, che saranno rielaborate in laboratorio. Ognuno si cimenterà con la realizzazione di una forma personale e ogni contributo creativo troverà posto su una grande tela bianca e libera, che diventerà un’opera collettiva.

Informazioni e contatti Camec

Camec – Centro d’Arte Moderna e Contemporanea

Piazza Cesare Battisti 1, La Spezia

https://camec.sp.it/

https://camec.museilaspezia.it/

FB/IG @camec.laspezia

Biglietti:

Collezione permanente

intero 10 euro

ridotto 5 euro per giovani under 26 e adulti over 65

sempre gratuito per i residenti della provincia della Spezia

Collezione permanente + mostra temporanea

intero 15 euro

ridotto 7,50 euro per giovani under 26 e adulti over 65

5 euro per i residenti della provincia della Spezia

Ingresso gratuito per Collezione e Mostre

under 18

scolaresche e docenti di accompagnamento

persone con disabilità e per loro eventuale accompagnatore

giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale

dipendenti del Ministero della Cultura

dipendenti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate

titolari della tessera Amici del CAMeC per l’anno in corso

studenti universitari di storia dell’arte da tutto il mondo

possessore Cinque terre Card e residenti comuni Cinque Terre

Gruppi

Per gruppi compresi tra 7 e 25 persone il costo del biglietto è ridotto a 5 euro per la collezione permanente (7,5 euro se con mostra temporanea). L’ingresso è gratuito per chi guida il gruppo.

Ogni prima domenica del mese

Ingresso 2 euro per tutti, ferme le gratuità di cui sopra.

Orari:

Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 ; primo venerdì del mese aperto fino alle 22.00

Chiuso lunedì e 25 dicembre