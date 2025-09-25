Il Consiglio di Amministrazione di Racing Force spa ha approvato il bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2025.

Tra i principali risultati, i ricavi dei primi sei mesi dell’anno sono pari a 39,3 milioni, in crescita di 1,7 mln rispetto al primo semestre del 2024 (+4,6% vs 1H 2024 a cambi correnti, +4,8% a cambi costanti). L’incremento ha caratterizzato in particolare le aree geografiche di Emea (+1,6 milioni, pari al +6,4%) e le Americhe (+0,6 milioni, pari al +6,7%), mentre l’Apac ha registrato una flessione di 0,5 milioni (pari al -11,7%).

Il margine di contribuzione ha raggiunto 24,6 milioni, con un incremento di 1,5 milioni (62,5% gross margin); l’ebitda è pari a 8,3 milioni (21,1% ebitda margin) vs 8,2 mln.

Il risultato netto è pari a 4,2 milioni (10,8% dei ricavi), contro 5,4 milioni (14,4% dei ricavi) nel primo semestre 2024, principalmente a causa dell’apprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro americano e del dinaro del Bahrain, che ha generato differenze cambio negative non realizzate su saldi infragruppo nei primi sei mesi del 2025 per oltre 0,8 milioni, contro proventi non realizzati nel 1H 2024 per 0,3 milioni.

Il cash flow operativo è pari a 7,6 milioni (92% cash conversion) vs 7,1 mln 2024.

La posizione finanziaria netta di Gruppo è passata da 0,1 milioni a fine 2024 a 3,5 milioni al 30 giugno 2025.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group, ha commentato: «Il primo semestre 2025 conferma la straordinaria solidità del Gruppo e la capacità di trasformare i risultati operativi in cassa, con una cash conversion pari al 92% dell’ebitda. Il miglioramento del gross margin di un punto percentuale, sostenuto da un mix di prodotto più favorevole e dalle efficienze realizzate nelle operations, evidenzia la qualità e l’efficacia del nostro modello industriale. In un contesto economico globale ancora caratterizzato da incertezze, la forte crescita a doppia cifra degli ordini nei 9 mesi, testimonia la fiducia dei clienti e sostiene un outlook molto positivo per i prossimi mesi. Se l’attuale trend delle vendite verrà confermato, ci aspettiamo un secondo semestre particolarmente robusto, con una migliore distribuzione dei costi di struttura sull’intero esercizio e un ulteriore rafforzamento della marginalità. Siamo ben posizionati per cogliere le opportunità del mercato e continuare a creare valore per tutti i nostri azionisti, mentre il completamento dei progetti di diversificazione, ormai prossimo, rappresenterà un motore aggiuntivo per la crescita futura».