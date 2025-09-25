Nel 2025 non si terrà la Mostra della zucca di Murta, tradizionalmente in programma novembre. La 39° edizione della manifestazione, che si tiene ogni anno nella frazione di Genova Bolzaneto, non si terrà nell’anno in corso.

La decisione è stata presa dall’organizzazione “con l’obiettivo di adeguarsi alle norme di sicurezza richieste per il grande numero di visitatori, sempre in crescita di anno in anno, e per introdurre significativi cambiamenti che possano migliorare ulteriormente la gestione e la fruizione dell’evento”.

Nata nel 1987, la Mostra della zucca di Murta è diventata uno degli eventi più importanti della Valpolcevera: per molti genovesi e non è un classico e ininterrotto appuntamento autunnale, svoltosi anche nell’anno della pandemia, pur nella versione virtuale, ma mancherà l’edizione 2025.

I volontari della mostra fanno sapere che è stata “una scelta sofferta, soprattutto perché l’evento ha un fine benefico. Questo ‘anno sabbatico’ – dicono – sarà comunque un’occasione preziosa per lavorare dietro le quinte, preparando un’edizione 2026 all’altezza delle aspettative e del successo che la manifestazione riscuote”.