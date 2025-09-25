Il Kuwait ( Ministero della Difesa) ha deciso di esercitare l’opzione di estensione dei servizi di supporto per la flotta di velivoli Eurofighter della propria Forza Aerea, programma aeronautico per il quale Leonardo è prime contractor. In base al nuovo contratto di servizio, il supporto logistico integrato e l’addestramento saranno forniti localmente da Leonardo Aviation Services presso la base aerea Salem Al Sabah, fino a dicembre 2029.

Nel 2016 il Paese ha ordinato 28 Eurofighter Typhoon per potenziare il proprio sistema di difesa aerea. L’avvio delle consegne è avvenuta alla fine del 2021 e la maggior parte degli aeromobili ordinati è stata già consegnata ed è operativa. I velivoli, prodotti in Italia, sono dotati dello standard di produzione più avanzato attualmente disponibile.

Leonardo Aviation Services, società kuwaitiana, opera come facilitatore e partner della Forza Aerea del Paese, fornendo supporto logistico integrato – che comprende supporto ingegneristico, manutenzione, riparazione, revisione e aggiornamento, supply chain management – e soluzioni di addestramento per equipaggi di volo e di terra degli Eurofighter Typhoon.

La fornitura di soluzioni di supporto completo rappresenta un pilastro della strategia globale di Leonardo per consentire le operazioni più efficienti ed efficaci nell’impiego delle proprie tecnologie, attraverso servizi avanzati, personalizzati e il più possibile vicini agli operatori. Le attività di supporto svolte in Kuwait consentiranno di massimizzare le elevate capacità operative garantite dagli Eurofighter Typhoon per soddisfare i requisiti nazionali di difesa aerea.