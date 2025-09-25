Sono aperte le iscrizioni al corso propedeutico obbligatorio all’esame per l’iscrizione al ruolo camerale di mediatori – agenti immobiliari, organizzato da Confcommercio La Spezia.
Il corso avrà inizio alla fine di ottobre, le lezioni si terranno in orario serale nella sede di via Fontevivo 19/F La Spezia.
Per iscriversi o per avere ulteriori informazioni è possibile contattare la referente del corso Silvia D’Elia al numero 01875985102 o alla mail segreteria@confcommerciolaspezia.it.
