First Capital informa che è stata completata con successo la cessione, da parte della controllata First Sicaf, di complessive 350 mila azioni ordinarie di Orsero pari a circa l’1,98% del capitale sociale, ad un prezzo di 17,30 euro per azione e per un controvalore complessivo di 6,06 milioni.

L’operazione – scrive Teleborsa – è stata realizzata attraverso un accelerated book-building riservato a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. La data di esecuzione dell’operazione (trade date) è il 24 settembre 2025 ed il regolamento è previsto per 26 settembre 2025.

Banca Akros ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell’operazione.

Nel contesto dell’operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni simili, First Sicaf ha assunto nei confronti del Sole Bookrunner un impegno di lock-up relativamente alle azioni di Orsero che resteranno di sua proprietà al termine dell’operazione, per un periodo di 60 giorni.