Si è aperta ieri l’edizione 2025 di Iftm Top Resa, il principale appuntamento B2B del turismo in Francia e tra i più prestigiosi a livello mondiale e Regione Liguria partecipa con uno stand istituzionale dal claim “Ligurie, une mer de villages”, che ospita otto co-espositori regionali tra consorzi turistici, operatori e strutture ricettive.

Il concept dello stand esprime il cuore dell’identità turistica ligure: un territorio dove mare, entro-terra e borghi si fondono in un’offerta unica, sostenibile e sempre più in linea con le tendenze del turismo esperienziale. In questo contesto, la partecipazione all’Iftm assume un duplice valore: da un lato, accrescere la visibilità internazionale del sistema Liguria; dall’altro, generare ricadute dirette sul mercato interno, a sostegno della filiera turistica e della competitività delle imprese.

«È l’occasione per la Liguria di inaugurare la stagione fieristica autunnale presentandosi al mercato francese, secondo per presenze nella regione, con il meglio della propria offerta turistica – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi – L’obiettivo che ci prefissiamo è rafforzare il brand Liguria sui mercati esteri, consolidare i rapporti con la Francia, che già rappresenta un nostro importante bacino turistico di riferimento, e aprire nuove opportunità di collaborazione internazionale».

Al centro dell’edizione 2025 di Iftm c’è anche la sostenibilità: il nuovo “Sustainable Initiatives Village” ospita progetti e strumenti dedicati alle sfide ambientali e sociali del turismo, in perfetta sintonia con la strategia regionale che coniuga innovazione e tradizione, qualità e responsabilità.

Fino al 25 settembre, oltre 32.000 professionisti del settore, 170 destinazioni internazionali e più di 1.500 brand animeranno la manifestazione, con 13.000 incontri B2B già programmati attraverso la piattaforma “Everywhere”.

Con la sua presenza a Parigi, la Liguria conferma il proprio ruolo da protagonista nel panorama turistico internazionale, con uno sguardo attento alle sfide globali e un impegno costante nella valorizzazione di territorio, comunità e imprese.

All’interno dello stand regionale sono presenti otto operatori rappresentativi di tutto il territorio: