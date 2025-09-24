In merito ai recenti eventi calamitosi che hanno interessato le province di Imperia, Savona e La Spezia, la Camera di Commercio Riviere di Liguria ricorda alle imprese la procedura di segnalazione del danno subito: occorre verificare tempestivamente gli eventuali danni da maltempo (a strutture, attrezzature, impianti e macchinari, locali, materie prime, scorte di merci e prodotti, eccetera) e compilare il modello AE che, entro 30 giorni dall’evento, va trasmesso tramite Pec alla Camera di Commercio, all’indirizzo cciaa.rivlig@legalmail.it.

L’adempimento è necessario per accedere alle eventuali misure di sostegno che potranno essere emanate a seguito della dichiarazione dello stato di calamità. Possono segnalare il danno le attività economiche e produttive, i titolari di partita iva, i professionisti che hanno subito danni ai propri beni. Le persone giuridiche diverse dalle imprese che perseguono scopi di natura sociale – associazioni, fondazioni, enti anche religiosi – devono invece far riferimento al Comune in cui è avvenuto il danno mentre le aziende agricole devono far riferimento all’Ispettorato Agrario Regionale.

A questo link è scaricabile il modello AE e le istruzioni per la compilazione, per segnalare correttamente i danni da maltempo subiti.

Le imprese che abbiano necessità di informazioni sulle procedure amministrative per la segnalazione danni, possono rivolgersi all’Ufficio Incentivi e Agevolazioni – Eventi Calamitosi della Camera di Commercio Riviere di Liguria ai seguenti recapiti: telefono 019/8314262, 019/8314249, 0183/793247; e-mail servizialleimprese@rivlig.camcom.it