Atos, società francese che si occupa di servizi IT, si è aggiudicata un contratto della Commissione europea per la cybersecurity. Atos fungerà da capofila in collaborazione con Leonardo, partner del consorzio.

Con un valore massimo di 326 milioni di euro, il contratto “Cloud II Dps II MC17” rappresenta uno degli accordi di servizi di sicurezza informatica più importanti in Europa.

Atos darà priorità alla fornitura di servizi essenziali di cybersecurity alle istituzioni, agenzie e organismi dell’Unione europea. Il contratto è progettato per l’acquisizione di servizi professionali relativi al cloud e ai sistemi informativi, con particolare attenzione al supporto operativo, alla consulenza e allo sviluppo delle capacità in materia di sicurezza informatica. L’iniziativa è gestita dalla Direzione Generale per i Servizi Digitali (DG Digit) della Commissione europea.