A stretto giro dal primo, Circle Group avvia un altro terminal intermodale nel Sud Europa nell’ambito del programma di digitalizzazione della logistica terrestre.

Il nuovo progetto prevede l’adozione dei moduli TOS (Terminal Operating System) e GOS (Generate Operating System), cuori tecnologici della suite Milos® e di eXyond, con un contratto dal valore pari a circa 500.000 euro.

I sistemi verranno installati in due terminal inland di rilevanza strategica, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei processi operativi, digitalizzare le operazioni di movimentazione e potenziare la connettività tra attori della catena logistica. L’intervento si inserisce in un piano più ampio che coinvolgerà progressivamente altri hub logistici selezionati in area mediterranea, secondo una visione integrata e scalabile.

Il progetto permetterà la gestione centralizzata delle attività di terminal, con funzionalità che includono il monitoraggio in tempo reale dei flussi intermodali, l’ottimizzazione dell’impiego di risorse e mezzi, l’integrazione con sistemi esterni (tra cui imprese ferroviarie e trasportatori) e la digitalizzazione completa della documentazione.

Il sistema sarà perfettamente integrato con l’infrastruttura ICT preesistente, in linea con un’architettura modulare pensata per garantire scalabilità e interoperabilità.

«Con questo secondo importante traguardo, confermiamo il valore del nostro approccio modulare e interoperabile alla digitalizzazione dei terminal inland – dichiara Luca Abatello, ceo di Circle Group – Milos, per nostra fortuna e anche per gli importanti investimenti di questi anni, è ormai un punto di riferimento per l’ottimizzazione delle operation intermodali, e continua a dimostrare la sua efficacia nel contribuire alla trasformazione digitale della supply chain, un ulteriore passo nell’attuazione del piano industriale Connect 4 Agile Growth».