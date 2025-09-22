Blocco dei varchi del porto di Genova in via Albertazzi e a San Benigno e diversi cortei in città per la giornata di sciopero generale indetta dall’Usb (Unione sindacale di base) “contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza e a supporto della global sumud flotilla”.

Oltre ai lavoratori in piazza anche gli studenti: universitari (partiti da via Balbi) e studenti delle scuole superiori, a cui partecipano insegnanti e bambini. Il numero dei partecipanti è destinato a crescere con l’attenuarsi delle precipitazioni che hanno caratterizzato l’inizio della giornata

Altri manifestanti partiti da Oregina e da piazza Montano.

Le manifestazioni si sono riunite stamani davanti al varco portuale di via Albertazzi.

Il corteo cittadino è invece stato posticipato a questo pomeriggio a causa dell’allerta arancione: partirà dal porto di Genova alle 14:30 in direzione centro città.