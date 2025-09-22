Al Salone Nautico Aqua De Mâ è intervenuta con un focus dedicato alla sostenibilità dellacquacoltura e alla qualità del prodotto. L’incontro ha previsto anche una degustazione dedicata di orate e branzini.

Durante l’intervento è stato evidenziato come l’acquacoltura rappresenti oggi l’unico strumento in grado di rispondere alla crescente domanda mondiale di pesce senza compromettere gli stock ittici naturali. Se dagli anni Ottanta la quota di pesca globale è rimasta stabile, oltre la metà del pesce consumato oggi proviene da allevamenti.

L’Italia, però, resta in ritardo rispetto al resto d’Europa: negli ultimi vent’anni la produzione nazionale è diminuita e oggi il mercato interno dipende per l’80% dall’importazione, a fronte di appena 400 milioni di euro di valore prodotto rispetto ai 15 miliardi della Norvegia.

A livello locale, Aqua De Mâ ha portato l’esperienza dei suoi allevamenti off-shore, “che da oltre 25 anni operano in piena compatibilità ambientale − si legge nella nota − le analisi condotte da Arpal e Università confermano che i valori del fondale e della colonna d’acqua restano eccellenti. Un equilibrio reso possibile dal rapporto tra biomassa allevata e caratteristiche naturali del sito. A ciò si aggiungono benefici per il benessere dei pesci e lelevata qualità organolettica del prodotto”.

Roberto Co, amministratore delegato di Aqua De Mâ dichiara: «L’acquacoltura è il futuro del settore ittico. È una scelta che non riguarda solo l’economia del mare ma la responsabilità verso le generazioni future e i territori. Aiutare il mare significa non impoverirlo, e l’unico modo per farlo è sviluppare modelli produttivi sostenibili, capaci di garantire la massima qualità al consumatore senza alterare l’equilibrio ambientale. È questa la direzione su cui l’Italia deve investire per recuperare il ritardo rispetto agli altri Paesi europei. Riportare nel nostro Paese una fase strategica della filiera significa rafforzare la sostenibilità, la tracciabilità e il valore dellacquacoltura italiana, che merita un ruolo di primo piano in Europa».