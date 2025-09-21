Arpal ha emanato l’allerta arancione per temporali, il massimo grado per questo fenomeni, su tutta la regione dalla mezzanotte di lunedì 22 settembre: sul ponente cesserà alle 13, sul centro-levante alle 15. Sarà anticipata e seguita da alcune ore di allerta gialla.

Nel dettaglio, l’allerta gialla per temporali sarà dalle 21 sul ponente (Zone AD) che diventa arancione a mezzanotte, fino alle 13 di domani, lunedì 22 settembre, a cui segue poi un’allerta gialla fino alle 15 di domani. Sul centro (Zona B) l’allerta gialla dalle 21 , poi arancione da mezzanotte alle 15 di domani e poi di nuovo gialla fino alle 18:00. Sul levante (Zone C ed E) l’allerta sarà arancione da mezzanotte fino alle 15 di domani, lunedì 22 settembre, e poi gialla fino alle 18:00.

Tre gli ingredienti principali: gli elevati indici temporaleschi presenti in atmosfera, il vento di scirocco, la cui intensità sarà determinante per creare o inibire strutture stazionarie, confinarle in mare o spingerle in alto Piemonte, e quanto davvero accadrà in Francia: potrà consumare parte dell’energia disponibile o fare da miccia per innescare temporali, soprattutto sul ponente.

Due le fasi dell’evento: quella notturna, dove eventuali strutture temporalesche potranno stazionare per più ore nello stesso punto, e quella immediatamente pre-frontale, quando entrerà in gioco anche il libeccio e potrà generare intensità orarie ben superiori ai 50 mm.

Come sempre, impossibile prevedere in anticipo i dettagli della localizzazione delle precipitazioni più intense: seguire il loro spostamento attraverso il radar, consultabile anche sulla app Meteo3r o sul portale omirl.

Seguire i prossimi aggiornamenti

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app Meteo3R (da cellulare).