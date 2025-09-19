Continuano con l’iniziativa in programma lunedì 22 settembre alla Spezia le tappe della Smartcup Academy, la scuola di imprenditoria di Smartcup Liguria – il concorso di idee imprenditoriali promosso da Regione Liguria e organizzato da Filse in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e partner territoriali – , che quest’anno viene proposta in formato itinerante.

Gli incontri si stanno tenendo nelle quattro province liguri con l’obiettivo di fornire strumenti utili a chi vuole creare un’azienda, ma possono risultare utili anche per chi ha già un’impresa e desidera rafforzare le proprie competenze con aggiornamenti e strategie innovative: webinar, workshop formativi, sessioni di mentorship e momenti di condivisione di best practices sul fare impresa innovativa.

L’appuntamento nella città del Levante, “Storie di startup tra idee, errori e successi”, prenderà il via alle 14.30 nella sala “Marmori” della sede della Camera di Commercio Riviere di Liguria, organizzato dall’ente camerale, dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine e dal Comune della Spezia.

Nello specifico, dopo i saluti istituzionali, si parlerà di brand identity con l’agenzia di comunicazione e marketing Digiside, di trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale con l’Istituto Italiano di Tecnologia, di errori intesi come fonte di innovazione con la Scuola di Fallimento; seguiranno le storie di successo di Terzago Robotics, Airfield Security e Superfici Lab.

Per iscriversi, è richiesta la compilazione del form all’indirizzo Smartcup Academy 22 settembre 2025.

Smartcup Liguria è il concorso di idee imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico che si propone l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio di realtà innovative frutto dei migliori risultati della ricerca nazionale, favorendone l’insediamento sul territorio regionale, promossa da Regione Liguria e organizzata da Filse spa in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova e partner del territorio.

Il termine per sottoporre le idee progettuali è il 6 ottobre. Tutte le informazioni sono reperibili nel sito www.smartcupliguria.it

La Smartcup Academy proseguirà il 26 settembre con l’evento in programma al Polo Digitale di Imperia.