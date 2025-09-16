Smartcup Liguria ai nastri di partenza: la business plan competition che punta a sostenere l’innovazione e la nascita di nuove imprese sul territorio entra nel vivo con la Smartcup Academy 2025.

Ieri a Genova, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, si è tenuta la prima tappa dell’Academy che accompagna gli aspiranti imprenditori a trasformare la propria visione in un vero e proprio progetto.

La grande novità dell’edizione 2025 di Smartcup Liguria è proprio questa: fino 30 settembre, in preparazione alla competizione, la Smartcup Academy si terrà in formato itinerante nelle quattro province liguri.

Si tratta di un percorso di accompagnamento dedicato agli startupper con webinar, incontri formativi, sessioni di mentorship e momenti di condivisione di buone pratiche sul fare impresa innovativa.

L’obiettivo è fornire strumenti operativi utili, in particolare, alla redazione del business plan e alla presentazione dell’idea progettuale.

Le tappe di Smartcup Academy

Dopo quella di Genova, le prossime tappe in programma sono:

il 18 settembre presso il Campus universitario di Savona ;

presso il Campus universitario di ; il 22 settembre alla Spezia , presso la Sala Marmori della CCIAA Riviere di Liguria;

, presso la Sala Marmori della CCIAA Riviere di Liguria; il 26 settembre presso il Polo Digitale di Imperia.

«Innovazione e imprenditorialità sono leve decisive per la crescita della Liguria – dichiara Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo Economico di Regione Liguria -. Smartcup è un laboratorio di futuro, dove le idee diventano progetti concreti e opportunità di lavoro. Come Regione continueremo a sostenere con convinzione iniziative come questa, certi che la Liguria abbia le energie e le competenze per essere protagonista nei settori strategici di domani».

«Ci auguriamo che questa tredicesima edizione di Smartcup Liguria riscuota il successo che merita in termini di partecipazione, di idee imprenditoriali innovative e di creazione di impresa – dichiara il presidente di Filse Gerolamo Taccogna -. L’Academy ha come suo obiettivo proprio quello di fornire gli strumenti idonei a fare in modo che le idee imprenditoriali poi camminino con le loro gambe e crescano con successo».

«Quest’anno abbiamo voluto rendere le attività formative dell’Academy di Smartcup per gli aspiranti imprenditori itinerante nei territori e svolte presso i numerosissimi partner dell’iniziativa, per raggiungere capillarmente tutte le idee imprenditoriali che parteciperanno, entro la scadenza del 6 ottobre, alla competizione della tredicesima edizione della Smartcup», spiega Maria Nives Riggio, vicedirettore generale di Filse.

Smartcup Liguria: come partecipare

C’è tempo fino al 6 ottobre per partecipare all’edizione 2025 di Smartcup Liguria.

Promossa da Regione Liguria e organizzata da Filse in collaborazione con la Startcup UniGe e il Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI), l’iniziativa nelle precedenti edizioni ha raccolto più di 300 idee di business, contribuendo alla nascita di circa 60 startup. L’ultima edizione l’ha vinta la startup Neurotronika che sviluppa neuroprotesi cerebrali innovative per prevenire le crisi epilettiche resistenti ai farmaci.

Quattro i settori di riferimento per la presentazione delle candidature: ICT, Life Sciences & Med Tech, Clean Tech & Energy e Industrial.

Le quattro migliori idee regionali verranno selezionate durante la finale in programma il 29 ottobre presso il Bic di Filse. In palio, premi che vanno dalla partecipazione alla competizione nazionale PNI 2025 all’incubazione gratuita di sei mesi presso gli incubatori regionali di Filse. I vincitori potranno inoltre accedere a servizi di mentoring, promozione, assistenza all’avvio dell’attività imprenditoriale e ulteriori benefit offerti dai partner. Anche l’edizione 2025 è in tandem con Start Cup Unige, il concorso promosso dall’Università degli Studi di Genova e rivolto alla comunità accademica, a testimonianza del forte legame tra ricerca, innovazione e imprenditorialità.

Tutte le informazioni su Smartcup Liguria e Smartcup Academy sono disponibili su smartcupliguria.it.