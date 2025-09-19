Agn Energia, partner di riferimento nella transizione energetica di famiglie e imprese, rafforza la propria presenza capillare sul territorio e potenzia la logistica marittima con l’inaugurazione di Agn Mare, la nuova nave Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) che opererà sulla tratta Piombino-Isola d’Elba. L’iniziativa si è svolta ieri alla presenza della Capitaneria di Porto e dell’Autorità Portuale, di una rappresentanza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del board di Agn Energia, tra cui Luisa Quirico in qualità di madrina della nave.

Completamente rinnovata, Agn Mare è una nave lunga 38 metri, con una capacità di carico di 7 mezzi e un ponte da 200 metri quadri. La sua entrata in servizio permetterà di ampliare l’offerta per il trasporto di combustibili e carburanti, come Gpl, benzina e gasolio, e di altri prodotti regolamentati, come ossigeno per uso ospedaliero e fuochi d’artificio, garantendo un servizio ancora più efficiente e sicuro per la comunità e le imprese dell’isola.

«L’inaugurazione di Agn Mare rappresenta molto più di un semplice rafforzamento logistico: è l’espressione concreta del nostro legame profondo con il territorio locale e con l’arcipelago toscano», ha dichiarato Umberto Risso, presidente di Agn Energia.

«Possiamo immaginare la Agn Mare come una metafora della nostra stessa società – ha detto Risso -. Come la nave Agn Mare è stata completamente rinnovata, anche Agn Energia sta vivendo un percorso di trasformazione: un’evoluzione che coinvolge le persone, i progetti e la visione strategica. Restiamo fedeli al nostro core business, il Gpl, ma al tempo stesso ampliamo le prospettive del Gruppo, investendo in nuove iniziative e puntando con determinazione sull’innovazione di prodotti e servizi».