No secco di Silvia Salis alle voci che nelle ultime ore la danno in corsa per la guida del Pd, ai danni dell’attuale segretaria Elly Schlein.

“Io credo che sia un esercizio assolutamente inutile – risponde Salis ai giornalisti a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico – perché io sono la sindaca di Genova e non voglio essere messa in contrapposizione con Elly, che non solo mi ha sostenuto tantissimo, ma sta facendo un lavoro incredibile per unire il centrosinistra. Per cui credo che questo gioco non faccia bene a chi vuole bene al campo progressista e vuole un campo progressista che possa vincere le elezioni“.

E pungolata sulla risposta, che sembrava comunque lasciare qualche spiraglio, ribatte. “È un no. Sono la sindaca di Genova“.