A Genova apre un nuovo punto vendita Ekom, Gruppo Sogegross, in via Semini (Bolzaneto). La nuova apertura rappresenta un ulteriore, importante passo nella strategia di espansione dell’insegna, che punta a offrire ai consumatori un servizio di qualità sempre più capillare e accessibile.

Il nuovo discount di via Semini si inserisce con coerenza nel piano di sviluppo commerciale del Gruppo, che vanta una presenza consolidata nella zona – a poca distanza dalla propria Sede – e continua a investire per garantire ai clienti della Valpolcevera vicinanza, qualità e convenienza attraverso le sue diverse insegne (in quest’ottica va letto anche il recente restyling del supermercato Basko di Via Barchetta). Per completare l’organico del nuovo discount, sono previste circa 15 nuove assunzioni.

«Siamo entusiasti di inaugurare il nuovo discount a Genova in via Fiorenzo Semini, in una zona strategica per noi, dove siamo già radicati con altri punti vendita Ekom in via Canepari, via Vezzani, via Pastorino, via Gallino, via Medicina e Mignanego – afferma Giuseppe Marotta, direttore BU Discount – Ekom -. In un contesto economico complesso, in cui molte realtà faticano, il nostro Gruppo continua a credere nel territorio, investendo e creando nuove opportunità di lavoro e sviluppo. Anche per questo punto vendita, abbiamo affidato i reparti freschi – macelleria, salumi e formaggi e ortofrutta – a partner con cui lavoriamo da oltre trent’anni. Questo perché crediamo fermamente che anche per il discount il focus sui reparti freschissimi sia uno dei plus che permettono di garantire ai nostri clienti quell’incontro tra qualità, genuinità e convenienza che da sempre contraddistingue l’insegna Ekom».

Il nuovo supermercato Ekom a Bolzaneto

Il nuovo punto vendita Ekom si estende su una superficie di 1.200 mq e coniuga le necessità di prossimità dell’area con il desiderio dei consumatori di trovare prodotti di qualità a prezzi convenienti, in un ambiente che assicura un’esperienza d’acquisto ottimale. Il format, già collaudato nei diversi punti vendita dell’insegna, si distingue per un’ambientazione contemporanea e un layout funzionale, supportato da allestimenti e attrezzature progettati per favorire il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale come banchi a basse emissioni e sistemi di illuminazione a led.

All’interno, i clienti potranno trovare un banco self-service per il pane fresco, un ampio reparto ortofrutta oltre a banchi serviti per macelleria e gastronomia, affidati in gestione a partner storici dell’insegna, per garantire la consueta qualità nella scelta delle materie prime e un accurato livello di servizio.

L’offerta del nuovo punto vendita si completa con un ampio assortimento di prodotti grocery, una vasta selezione di specialità locali e una scelta accurata di freschi e surgelati.

Dotato di un ampio e comodo parcheggio, il nuovo Ekom di via Semini è aperto tutti i giorni nei seguenti orari: da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 21:00; la domenica dalle 8:00 alle 20:00.