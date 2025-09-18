Liguria senza disuguaglianze di genere nel campo dell’educazione finanziaria: uomini e donne risultano avere stesse competenze e dimestichezza in materia, seppur ancora sotto la soglia di sufficienza di 60. Si tratta dell’unica regione italiana in cui il livello di preparazione femminile non è minore, ma identico a quello maschile e si attesta su un valore di 57.

È il dato che emerge dalla nuova edizione di Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, School of Management.

I risultati dell’Edufin Index relativi alla Liguria sono stati presentati oggi, giovedì 18 settembre, a Genova, nell’ambito del “Tour dell’educazione finanziaria” di Alleanza Assicurazioni, che quest’anno si rinnova con la partnership con Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, e con FEduF, la Fondazione per l’educazione finanziaria e al Risparmio (ABI).

Il tour, un viaggio nella Penisola in 14 tappe, è pensato per migliorare l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, soprattutto giovani e donne. “Creare cultura” finanziaria è tra gli obiettivi dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, perché la diffusione di educazione finanziaria aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali. A questo punta Alleanza Assicurazioni.

Edufin Index: i liguri tra i più preparati d’Italia

Per la Liguria, l’Edufin Index 2024* certifica che l’educazione e l’alfabetizzazione finanziaria supera di un punto la media nazionale (57 vs 56). Nessuna regione arriva alla sufficienza (60) ma la Liguria è tra quelle che più si avvicinano, spiccando per una maggiore attenzione alla gestione della finanza personale, come testimoniato dal Behavioural Index, l’indice dei comportamenti (58); poco più basso, invece, l’Awareness Index (56), l’indice delle conoscenze sui temi finanziari e assicurativi.

Mentre altrove, in Italia, il livello di alfabetizzazione femminile in campo economico-finanziario è ovunque più basso di quello maschile, la Liguria è un unicum: non conosce gender gap. Anche i giovani liguri tra i 18 e i 34 anni, come il resto della popolazione regionale, risultano più preparati dei loro coetanei italiani, in termini di retroterra culturale finanziario e assicurativo (56 vs. 52). Il loro punteggio non raggiunge comunque il valore minimo per la sufficienza (60).

Il “Tour dell’educazione finanziaria”

Oltre a presentare i dati dell’Edufin Index, la tappa ligure del “Tour dell’educazione finanziaria” è stata articolata in momenti di dibattito e di formazione, introdotti dal benvenuto di Alleanza Assicurazioni e Adecco.

Ogni tappa prevede due momenti distinti. La mattina è dedicata a “Contiamo Pari”, un’occasione di dialogo con gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie. Gli esperti di Alleanza, affiancati dai divulgatori di FEduF la Fondazione per l’educazione finanziaria e il risparmio (ABI), guidano i ragazzi alla scoperta dei concetti fondamentali dell’educazione finanziaria, promuovendo al contempo la decostruzione degli stereotipi di genere.

Nel pomeriggio, invece, spazio alle donne, con i “Rituali di benessere finanziario”, momenti di condivisione in collaborazione con Adecco e realizzati con Rame, una piattaforma media che cerca di aiutare le persone a migliorare la gestione delle proprie risorse finanziarie.

Claudia Ghinfanti, responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni, sottolinea: «L’educazione finanziaria e assicurativa è un’efficace leva per la diffusione di maggiore equità sociale e benessere, come certifica la quarta edizione di Edufin Index, confermando la necessità di intraprendere azioni concrete per migliorare il quadro complessivo che vede ancora una rilevante parte di popolazione al di sotto dei livelli di sufficienza. Noi siamo impegnati da anni su questo fronte, con il coinvolgimento attivo della nostra Rete di consulenti su tutto il territorio. Con questo tour vogliamo contribuire a migliorare l’indipendenza finanziaria delle donne: efficace strumento di emancipazione, empowerment al femminile e tutela della persona in un Paese come il nostro in cui circa una violenza su tre tra quelle denunciate dalle donne è di natura economica».

«L’Italia si colloca tra i Paesi europei con i livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria, in particolare tra i giovani e le donne. Dal nostro Osservatorio emerge inoltre che il salary gender pay gap, a livello nazionale, si attesta ancora intorno al 22,5%. In questo contesto, la Liguria è un esempio virtuoso: secondo l’Edufin Index 2024, il livello di educazione finanziaria nella regione supera di un punto la media nazionale – commenta Virginia Stagni, Chief Marketing Officer & Country Head of Communications di The Adecco Group Italia -. Proprio per questo, siamo orgogliosi di affiancare Alleanza Assicurazioni nel Tour dell’Educazione Finanziaria, che toccherà diversi territori della Penisola. Solo mettendo al centro competenze, consapevolezza ed empowerment possiamo compiere un passo concreto verso una maggiore inclusione sociale ed economica, quale leva strategica per il futuro. Investire nell’educazione finanziaria significa infatti offrire alle persone strumenti concreti per prendere decisioni informate, pianificare il proprio futuro, lavorativo e non, e partecipare attivamente alla vita economica del Paese. È solo attraverso una cittadinanza consapevole e competente che possiamo costruire una società più equa, resiliente e sostenibile».

In Liguria, Alleanza Assicurazioni, Compagnia del Gruppo Generali, è presente con 10 agenzie, 10 agenti e 249 collaboratori. L’impegno di Alleanza sul territorio ligure è costante e nel 2024 ha registrato 78 eventi, suddivisi tra “Protection Day”, “Investment Day” e “Previdenza Day”.

Adecco ha, invece, sul territorio 3 filiali e oltre 25 collaboratori. Dal 2024 ha avviato al lavoro oltre 1300 candidati, di cui circa il 47% dei lavoratori attivi con contratti a tempo indeterminato, grazie alla collaborazione con oltre 230 aziende del territorio.

Dopo la Liguria, il tour toccherà Trieste il 23 settembre per la sua settima tappa. Proseguirà poi a Pescara, Catania, Torino, Bari, Matera, Cagliari e Bologna.

*L’Edufin Index analizza due aspetti in una scala da 1 a 100: da un lato l’Awareness Index, cioè quanto gli italiani “sanno” e come si valutano (54 su 100), e dall’altro il Behavioural Index, cioè come si comportano e cosa “fanno” quando decidono delle proprie finanze (57 su 100).