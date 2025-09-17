Un momento di ascolto e confronto con i territori, questa mattina a Masone, dove il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il consigliere delegato allo Sviluppo Economico Alessio Piana hanno incontrato i sindaci della Valle Stura – Masone, Rossiglione, Mele, Tiglieto e Campo Ligure – per discutere delle priorità e dei progetti a supporto delle comunità locali.

«È sempre costruttivo incontrare i sindaci − spiega il presidente Bucci − abbiamo affrontato insieme i problemi più urgenti del territorio, discutendo delle possibili soluzioni. Innanzitutto si è parlato di sanità, con particolare attenzione al ruolo delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità. A Campo Ligure sarà presto pienamente operativa la Casa di Comunità ed entro giugno l’Ospedale di Comunità. Si tratta di un passo fondamentale che consentirà di estendere i servizi sanitari a tutti i cittadini della Valle Stura, segnando una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra cittadini e sistema sanitario. Un altro tema centrale è stato quello sociale, in particolare riguardo gli affidi dei minori. La Regione si è già attivata per individuare strumenti e fondi utili a garantire un supporto concreto, perché nessun Comune deve essere lasciato solo di fronte a una responsabilità così delicata».

Bucci si è anche soffermato sulla tutela del territorio: «Dagli investimenti per la messa in sicurezza delle frane, come i 285 mila euro programmati dall’assessorato alla Difesa del Suolo per la strada in località Bertè a Masone, fino alle opere di manutenzione e pulizia dei rivi e alla gestione delle terre da scavo. Ci siamo soffermati anche sullo sviluppo locale e turistico, con l’obiettivo di potenziare una Dmo – Destination Management Organization. L’entroterra ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione turistica di grande rilievo, grazie al valore delle sue tradizioni e al vantaggio unico di poter unire in un’unica offerta montagna e mare, come già accade con successo in altre aree della Liguria. Il ruolo della Regione è chiaro: essere al fianco dei sindaci, sostenere i territori e dare risposte ai problemi reali delle comunità. È con questo spirito che continueremo a lavorare, insieme, per il futuro della Valle Stura e di tutta la Liguria».

Al termine dell’incontro il presidente Marco Bucci e il consigliere delegato Alessio Piana hanno fatto visita al plesso scolastico in località Ronco, dove sono in corso lavori di allargamento per accogliere le classi della scuola elementare, e ad altre realtà imprenditoriali del territorio.

«La Regione Liguria è al fianco dei territori per sostenere lo sviluppo economico e creare nuove opportunità di crescita. In Valle Stura, come in tutta la nostra regione, vogliamo valorizzare le imprese locali. È attraverso investimenti mirati e una stretta collaborazione con i Comuni che possiamo rendere l’entroterra sempre più attrattivo e competitivo – sottolinea il consigliere delegato Alessio Piana – i bandi regionali attualmente attivi per favorire, specie nei piccoli comuni, chi apre o ha già un’attività economica vanno proprio in questa direzione».