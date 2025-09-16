Wayla, la prima startup italiana di van pooling urbano, annuncia la firma di un accordo con Movesion, operatore di riferimento nella mobilità come servizio (MaaS) e nel mondo del welfare aziendale. Grazie a questa collaborazione, in futuro i dipendenti delle aziende che utilizzano i crediti sulla piattaforma Movesion avranno la possibilità di prenotare anche i servizi di Wayla.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di crescita di Wayla, che mira a consolidare la propria presenza nel settore della mobilità sostenibile e a collaborare con i principali player del mercato, rendendo i propri servizi sempre più accessibili e integrati.

Nata a Milano nell’ottobre 2024 e attiva da giugno 2025 anche a Monza e Brianza, Wayla offre un servizio serale e notturno di trasporto condiviso che permette di ridurre traffico e costi, garantendo viaggi sicuri, digitali ed ecologici. In soli otto mesi ha registrato oltre 60.000 download dell’app e si è rapidamente affermata come alternativa concreta alla mobilità tradizionale. Solo qualche giorno fa Wayla ha annunciato di aver centrato in meno di 30 ore l’obiettivo di 1 milione di euro nella campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, con l’obiettivo di potenziare la flotta e ampliare il servizio ad altre città.

Movesion, con la sua piattaforma Mobility Company, è il punto di riferimento in Europa per la mobilità come servizio (MaaS) applicata al welfare aziendale. L’azienda collabora con oltre 400 imprese e più di 60 partner strategici, integrando tecnologia, consulenza e innovazione per trasformare la mobilità in un vero benefit aziendale.

Questa partnership rappresenta un passo significativo nel nostro percorso di sviluppo – dichiara Carlo Bettini, ceo di Wayla -. L’integrazione con Movesion ci consente di ampliare la nostra base utenti e di valorizzare la nostra proposta all’interno del welfare aziendale, un canale sempre più centrale per la mobilità del futuro».

«Dal punto di vista tecnologico e operativo, l’integrazione con Movesion è una sfida che accogliamo con entusiasmo: l’incremento degli utenti ci permette di sostenere in maniera efficiente l’ampliamento della flotta e di rendere sempre più rilevante il nostro ruolo come player di riferimento nella mobilità innovativa italiana», aggiunge Alessandro Villa, coo & co-founder di Wayla.

«Con questa collaborazione diamo ulteriore concretezza alla nostra missione: restituire tempo di valore alle persone attraverso soluzioni di mobilità sostenibili e integrate. Il van pooling di Wayla arricchisce l’ecosistema della nostra piattaforma, offrendo uno strumento in più per rendere la mobilità del personale aziendale più efficiente, sicura ed ecologica – anche nel loro tempo libero», commenta Simone Carrarini, partner & cro di Movesion.