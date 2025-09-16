Lockton P.L. Ferrari, società con sede a Genova attiva nel settore assicurativo marittimo e specializzata nella gestione di polizze P&I (Protection and Indemnity), annuncia la nomina di Salvatore Paternò nel ruolo di chief operating officer (coo).

Questa nomina segna una tappa importante nel percorso di crescita dell’azienda che fa parte del Gruppo Lockton, il più grande broker assicurativo indipendente al mondo, e che ha messo a segno nell’ultimo esercizio, chiuso ad aprile 2025, una crescita annuale a due cifre dei ricavi lordi (+14% a quota 34 milioni di dollari), del numero clienti (+10% a 630) insieme ad un costante aumento del personale negli ultimi 5 anni.

«L’introduzione di un coo dedicato riflette una scelta strategica, volta a rafforzare la capacità organizzativa della nostra realtà e a garantire maggiore agilità operativa in vista delle sfide future, tra cui la possibile apertura di nuove sedi operative e l’esplorazione di ulteriori campi di attività – spiega Filippo Fabbri, amministratore delegato di Lockton P.L. Ferrari -. Con questa nomina vogliamo dare un segnale forte di visione e di leadership: stiamo preparando la nostra organizzazione a cogliere con prontezza le opportunità che il mercato offre. Da Salvatore Paternò ci aspettiamo una guida dedicata all’evoluzione operativa dell’azienda, in modo da rafforzare al tempo stesso la nostra capacità di innovare e quella di crescere».

Il nuovo chief operating officer, Salvatore Paternò, 48 anni, conta oltre vent’anni di esperienza nel settore assicurativo tra cui AIG Europe, Donau Versicherung – VIG e Swiss Re Corporate Solutions in ruoli come Head Business Operations EMEA, Regional Operational Excellence Manager and Global Change Adoption, ha maturato conoscenze nel settore Consumer e Commercial Insurance per clienti domestici ed internazionali, nei rami Property, Casualty and Specialties.

Paternò ha commentato: «Sono onorato di essere entrato a far parte della famiglia Lockton P.L. Ferrari, assumere questo incarico e di contribuire in maniera diretta alla crescita di Lockton P.L. Ferrari. Il mio impegno sarà quello di mettere a disposizione l’esperienza e know-how accumulati nei diversi ruoli ricoperti negli anni e di tradurre la visione strategica in azioni concrete, rendendo l’organizzazione sempre più efficiente e pronta ad affrontare le sfide di un mercato in rapida evoluzione, con lo sguardo rivolto a nuove opportunità e all’espansione in settori ad alto potenziale».

Visione strategica e solidità operativa connotano quindi il percorso di sviluppo di Lockton P.L.Ferrari che ha recentemente costituito anche Palazzo Foundation Ente terzo settore per tutelare e valorizzare Villa Pallavicino delle Peschiere, patrimonio architettonico rinascimentale e quartier generale genovese del più antico e più grande broker specializzato in P&I al mondo.