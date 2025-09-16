Il mercato immobiliare in Italia mostra segnali concreti di ripresa, nonostante il contesto complesso. Le strategie di investimento sono sempre più selettive, allineate a esigenze economiche, sociali e turistiche, con una crescente diversificazione geografica che include anche località secondarie ad alto potenziale. E Genova di fronte a una domanda sempre più esigente e selettiva offre un vasto patrimonio residenziale dove però l’offerta di nuove abitazioni, quelle effettivamente più richieste, è limitata. È quanto emerge dall’analisi sul mercato immobiliare, con focus su Genova, condotta da Silvana Grella, responsabile del Centro studi del gruppo Ipi.

Secondo lo studio di Ipi, il quadro macroeconomico nazionale è positivo, sebbene permangano fattori di incertezza legati al contesto geopolitico.

• Il pil italiano cresce moderatamente grazie ai consumi.

• L’inflazione si mantiene su livelli contenuti, sostenuta dalla

stabilizzazione dei prezzi delle importazioni.

• Il mercato del lavoro registra un miglioramento, con l’occupazione

in crescita e il tasso di disoccupazione in calo.

La fiducia degli operatori è sostenuta da indicatori economici positivi e dai tagli ai tassi Bce, che rendono il mercato più ttrattivo nonostante le incertezze geopolitiche. Le prospettive restano favorevoli ma richiedono cautela, mentre il settore entra in una nuova fase evolutiva con progetti ibridi e multifunzionali integrati con turismo, sanità, istruzione, logistic design e interconnessi.

A fronte di un mercato in evoluzione e sempre più selettivo, che richiede costruzioni nuove o radicalmente ristrutturate, a Genova l’offerta di nuove costruzioni è estremamente limitata: pochi cantieri e scarsità di soluzioni. L’offerta attualmente disponibile sul mercato a settembre 2025 riguarda 6.400 unità immobiliari pari a circa il 2% dello stock immobiliare complessivo. (Lo stock residenziale è di 333.000 abitazioni).

Nel capoluogo ligure i punti di forza sono:

Posizione geografica

Identità culturale

Porto e filiera marittima

Dimensione urbana vivibile

Università e ricerca

Patrimonio storico e artistico

Le opportunità

Turismo

Economia blue e green

Rigenerazione urbana

Digitalizzazione urbana

Turismo

Eventi internazionali

I punti di debolezza

Mobilità complessa

Mercato del lavoro limitato

Invecchiamento della

popolazione

Fragilità territoriale

Quartieri con degrado

Scarsa attrattività giovanile

Stock immobiliare residenziale

Le minacce

Competizione con altre città

Spopolamento giovanile

Crisi economica

Gestione complessa del territorio

Nel complesso investire nel residenziale può essere conveniente anche a Genova. Il mercato immobiliare residenziale di Genova nel 2025 mostra una buona dinamicità, pur confrontandosi talvolta con alcune tensioni strutturali, soprattutto nel segmento delle nuove costruzioni. In generale si registrano positivi rialzi dei prezzi di mercato principalmente per:

• Alta domanda

• Offerta disponibile limitata, sia in termini quantitativi che di varietà nelle diverse fasce di prezzo, con pochi cantieri attivi e tempistiche realizzative dilatate.

Ipi evidenzia un fattore competitivo di importanza strategica nel mercato residenziale, tanto a Genova quanto a livello nazionale: l’offerta di servizi condominiali, alcuni dei quali non erano previsti in un passato anche recente, e ora, con la rapida evoluzione della domanda, sono asset vincenti.

I servizi più richiesti sono: verde condominiale, deposito per consegne a domicilio, portineria, colonnina elettrica per ricarica delle auto, deposito per le biciclette, app dedicata per il condominio, spazio per la lavanderia, palestra, spazio per i giochi dei bambini, spazi per il co-working.