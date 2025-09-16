La raccolta solidale di materiale didattico “Dona la spesa scuola”, promossa il 12 e 13 settembre da Coop Liguria in collaborazione con le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà, ha permesso di raccogliere complessivamente 10,8 tonnellate di prodotti di cancelleria, acquistati e donati da soci e clienti per aiutare le famiglie in difficoltà.

L’iniziativa “Dona la spesa scuola” ha coinvolto una settantina di associazioni supportate dai volontari delle Sezioni Soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.

Nel Comune di Genova sono state raccolte 4,7 tonnellate di prodotti, destinate a moltissime associazioni o reti territoriali (solo per citarne alcune: Caritas, San Vincenzo, Comunità di San Benedetto, Arci, Genova Solidale, Emporio Solidale Il Cesto, Coop La Comunità, Arciconfraternita di Voltri, Comunità di Sant’Egidio, Borgo Solidale, Rete Scuole Migranti, Rete Assieme, ecc.).

Il dato provinciale, invece, è di 5,7 tonnellate.

Coop Liguria ringrazia i soci e i clienti che hanno contribuito e da appuntamento a tutti all’11 ottobre, per una nuova raccolta “Dona la spesa”, questa volta di generi alimentari.