Riccardo Guarnieri è stato nominato Group cfo di Clinicalfarma, azienda italiana con sede a Genova che produce e commercializza prodotti per la cura del corpo e il benessere della persona, di cui fa parte Lovrén, brand di punta dell’azienda e ai vertici del mercato make-up farmacia con prodotti distribuiti in oltre 15.000 punti vendita in Italia e all’estero, insieme al brand di cosmetica Narika e a Laboratorio dei Saponi, dedicato a prodotti per l’igiene e arredo bagno.

Congiuntamente al ruolo di cfo per l’Italia, Guarnieri diventa anche ceo (directeur général) della controllata francese Clinicalfarma France sasu.

In qualità di cfo, Guarnieri supporterà la capogruppo italiana in veste di consulente esterno (senza assunzione di cariche societarie), coordinando la strategia e la supervisione finanziaria dell’intero gruppo. Inoltre, è previsto che entro qualche settimana ricoprirà anche il ruolo di ceo presso la controllata spagnola Clinicalfarma Iberia.

Chi è Riccardo Guarnieri

Nato a Genova nel 1985, Guarnieri ha maturato una carriera internazionale nel settore FMCG (beni di largo consumo), con un focus su finanza aziendale, strategie di crescita e gestione di gruppi multinazionali. Dopo esperienze in realtà di rilievo globale come PwC e Ferrero, dove ha ricoperto diversi ruoli in Italia e all’estero e dal 2019 al 2025 ha avuto l’opportunità di guidare e supportare diverse realtà manageriali appartenenti a un gruppo italo-lussemburghese attivo in contesti molto diversi tra loro, esperienza che gli ha permesso di arricchire la propria prospettiva strategica e rafforzare la sua capacità di gestione in mercati complessi.

«Sono entusiasta di entrare a far parte di questa storia di successo e ringrazio tutte le persone che hanno contribuito a darmi questa opportunità – dichiara Guarnieri -. Come consulente in ambito Finance, avendo lavorato molti anni nel settore, porterò il mio contributo ai processi aziendali, la cui efficacia ed efficienza si riflettono in ambienti di lavoro più sereni ed anche in migliori numeri di bilancio. Riguardo ai ruoli istituzionali, come quello attuale di ceo della controllata francese, penso di poter contribuire positivamente alla crescita ulteriore di Clinicalfarma con l’etica professionale e il senso del lavoro che da sempre mi contraddistinguono»