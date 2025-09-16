A Ceriale intitolazione di due nuove piazze: la cerimonia si terrà giovedì 18 settembre alle 16 nell’area antistante il cimitero comunale: una sarà dedicata don Emanuele Raimondo, storico parroco di Ceriale negli anni Settanta, un’altra per la sorella del sacerdote, Serafina Raimondo, una educatrice che ha lasciato una speciale ricordo in tutta la comunità cerialese.

Oltre al sindaco Marinella Fasano, al vicesindaco e assessore Luigi Giordano, agli esponenti dell’amministrazione e autorità civili, sarà presente il vescovo della diocesi Guglielmo Borghetti, con la benedizione delle due nuove piazze.

La proposta per la doppia intitolazione è arrivata dallo stesso vicesindaco Giordano, come atto di riconoscimento e ringraziamento per due personalità, molto legate tra loro non solo dal rapporto di parentela, rimaste nei cuori e nelle mente dei cittadini cerialesi per la loro costante attività al servizio della comunità locale, seppur in ambiti differenti: «Un’iniziativa voluto e portata avanti dall’amministrazione comunale e dall’Assessorato ai Lavori Pubblici. Don Raimondo è stato un parroco generoso e sempre vicino ai bisognosi, così come sua sorella si è sempre prodigata nel ruolo di educatrice al servizio delle nuove generazioni. E la vera novità è che per la prima volta a Ceriale una piazza sarà intitolata ad una donna laica».