Domani, martedì 16 settembre, si terrà lo sciopero per l’intera giornata dei lavoratori precari della giustizia, assunto con le risorse del Pnrr e che da giugno 2026 rischia di essere lasciato a casa.

La protesta è organizzata a livello nazionale dalla Funzione Pubblica Cgil e presidi territoriali sono decisi a livello locale. A Genova il presidio di terrà sotto la Prefettura di Genova in largo Lanfranco a partire dalle ore 9.30.

Nel corso della mattinata una delegazione chiederà di essere ricevuta in Prefettura per illustrare le ragioni dello sciopero.

“A giugno 2026 il Governo manderà a casa gran parte delle lavoratrici e dei lavoratori precari del Pnrr – scrive Fp Cgil sullo sciopero di domani -: operatori data entry, funzionari tecnici, funzionari uffici per il processo, tutto personale senza il quale la giustizia sarà al collasso con carichi di lavoro ingestibili per chi resta e con una macchina organizzativa a rischio paralisi”.