La piscina comunale di Alassio, gestita dalla società partecipata Gesco, ha riaperto oggi, in concomitanza con la ripartenza delle scuole.

Nell’impianto di via Pera si terranno corsi di nuoto per bambini e ragazzi, corsi di ambientamento acquatico da 0 a 3 anni, corso adulti, lezioni private, nuoto libero, acquagym, acquabike, circuit training.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti, dichiara: «Diamo un grande benvenuto ai bambini e alle persone di tutte le età che con il mese di settembre torneranno a fruire della nostra piscina comunale, con corsi dedicati ai più piccoli, ai giovani e agli adulti. Desidero ringraziare la società partecipata Gesco che con impegno e professionalità porta avanti la gestione dell’impianto, e l’assessore al Bilancio e alle Società Partecipate, Patrizia Mordente, che anche quest’anno ha contribuito a garantire le risorse necessarie per finanziare i corsi gratuiti per gli studenti delle scuole di Alassio durante l’anno scolastico. Siamo entusiasti della proposta ricca e variegata della nostra piscina comunale, pensata per tutte le fasce d’età, con l’obiettivo come sempre primario di promuovere, attraverso lo sport, benessere fisico, inclusione e socialità».

Orari e costi della piscina di Alassio

Sino al 30 settembre gli orari di apertura dell’impianto natatorio per il nuoto libero sono il lunedì dalle 6.30 alle 15 e dalle 18 alle 21; il martedì dalle 8,30 alle 15 e dalle 18 alle 21; il mercoledì dalle 6,30 alle 15 e dalle 18 alle 21; il giovedì dalle 8,30 alle 15 e dalle 18 alle 21; il venerdì dalle 6,30 alle 15 e dalle 18 alle 21; il sabato e la domenica dalle 8 alle 13,30.

Dal 1 ottobre gli orari, sempre per il nuoto libero, sono il lunedì dalle 6.30 alle 15 e dalle 19 alle 21.15, martedì 6,30-8,30, 12,30-15 e 19-21,15, quindi il mercoledì dalle 6,30 alle 15 e dalle 19 alle 21,15, giovedì dalle 6,30 alle 8,30, dalle 12,30 alle 15 e dalle 19 alle 21,15, il venerdì dalle 6,30 alle 15 e dalle 19 alle 21,15, infine il sabato dalle 8 alle 18,45 e la domenica dalle 8 alle 13,15.

L’ingresso per gli adulti ha un costo di 7 euro, 10 ingressi 55 euro, 20 ingressi 90 euro e il mensile libero ha un costo di 85 euro.