A seguito della richiesta di incontro urgente sulla crisi Amt inviata ieri da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa alle istituzioni e all’Azienda, questa mattina è arrivata dal Comune la convocazione dei segretari dei sindacati per lunedì prossimo, 15 settembre, alle ore 8 presso l’Ufficio della sindaca Silvia Salis.

Le preoccupazioni dei sindacati sulla crisi Amt riguardano, in particolare, gli stipendi dei circa 3 mila dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico e indiretti tra i quali cresce la preoccupazione per il possibile mancato pagamento delle retribuzioni, fenomeno che, peraltro, sta già iniziando a registrarsi in alcune aziende appaltatrici.

Tra i nodi da sciogliere al tavolo di confronto saranno poste alcune questioni già individuate nelle scorse settimane con tutti i soggetti coinvolti (Regione, Comune, Amt) circa l’anticipazione delle rate del contratto di servizio, lo sblocco e l’anticipazione di cassa relativamente alle risorse già stanziate per l’anno 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la legiferazione di un più adeguato metodo di rendicontazione e pagamento degli investimenti aziendali.