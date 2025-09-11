Il commissario regionale Udc Liguria, Umberto Calcagno, ha ufficializzato la nomina di Rosario Merenda a commissario provinciale Udc di Savona.

L’Udc Liguria torna così a essere presente in tutte le province. “La decisione – scrive l’Udc in una nota – intende rafforzare la presenza dell’Unione di Centro in un territorio dove, da troppo tempo, si registra un vuoto politico e organizzativo che ha lasciato senza rappresentanza tante famiglie e realtà sociali”.

«Con questa nomina – dichiara Umberto Calcagno – vogliamo colmare un’assenza che si protraeva da anni nella Provincia di Savona, restituendo voce e attenzione ai cittadini e costruendo una presenza concreta dell’Udc sul territorio.”

Il dott. Merenda, già vicecommissario regionale, porta con sé “esperienza, sensibilità politica e una conoscenza profonda del tessuto sociale savonese. La sua guida sarà determinante per avviare un nuovo percorso di radicamento e di ascolto”.

«Ringrazio per la fiducia – commenta Rosario Merenda – e mi impegnerò a riorganizzare l’Udc nella provincia, ponendo al centro le esigenze delle persone, i valori della solidarietà e della buona politica».